Fallece el cantautor dominicano Cheo Zorrilla tras sufrir un accidente cerebrovascular

El cantautor Cheo Zorrilla no solo ha sido uno de los grandes compositores dominicanos, también ejerció como diplomático y gestor cultural, entre otras funciones públicas. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Cheo Zorrilla, reconocido por su talento y legado en la música romántica, falleció recientemente tras sufrir un accidente cerebrovascular.

La noticia fue confirmada por Valerio de León, presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música (SGACEDOM), quien expresó su pesar por la partida de este destacado artista.

"Cheo fue uno de los grandes compositores dominicanos. Con su muerte, la sociedad dominicana, el país, pierde a uno de sus mejores compositores. Igualmente, la Sociedad de Autores siente profundamente esta pérdida porque, realmente, Cheo representaba los más altos valores en lo que es la composición. Un compositor consagrado, con buenas letras, buenas melodías y que logró impactar en la música grandemente, siendo grabado por grandes artistas nacionales y extranjeros, como Danny Rivera, Chucho Avellanet, entre otros. Canciones importantes como Apocalipsis, Al nacer cada enero, Los hombres de rabia lloran; ganó muchos premios internacionales en festivales de la canción, como el OTI. Cheo Zorrilla fue un gran compositor y una excelente persona. Como compositores, nos sentimos muy apenados por su partida. Era un hombre que podía seguir enriqueciendo el repertorio nacional".

Nacido en Tamayo, provincia Bahoruco, Zorrilla comenzó su carrera musical desde temprana edad, destacándose como trompetista en su comunidad. Años después se trasladó a Santo Domingo, donde desarrolló su formación musical formal y dio los primeros pasos de su carrera artística.

A lo largo de su trayectoria, compuso canciones que se convirtieron en clásicos de la música dominicana, como “Apocalipsis”, “Al nacer cada enero” y “Los hombres de rabia lloran”, interpretadas por artistas de renombre como Danny Rivera y Chucho Avellanet.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/crop-w2499-h1667-cheo-zorrilla-junto-a-danny-rivera-sonriendo-f9d8174a-focus-0-0-608-342-c02d9999.jpg

Sus canciones en el Festival OTI

En 1977, el compositor Cheo Zorrilla participó en el Festival OTI en representación de la República Dominicana, con la canción “Al nacer cada enero”, interpretada por Fernando Casado, obteniendo el segundo lugar.

Zorrilla reapareció en el XII Festival OTI de 1983, con el tema “Olvidar olvidar”, en voz de Tati Salas, logrando por segunda ocasión el segundo lugar.

En 26 apariciones en el Festival OTI, la República Dominicana ha ganado dos veces el segundo lugar de la mano de Cheo Zorrilla (1977 y 1983).

Reconocimiento internacional

Considerado uno de los compositores dominicanos más grabados por artistas internacionales y autor de grandes éxitos del repertorio romántico latinoamericano, Cheo Zorrilla ha sido ampliamente galardonado por su trayectoria.

En 2016 fue inmortalizado en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en Miami, convirtiéndose en el primer dominicano en lograrlo.

Zorrilla también ejerció como diplomático y gestor social, además de postulante para miembro del pleno de la Junta Central Electoral.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre el velatorio o los servicios funerarios.

La comunidad artística y sus seguidores lamentan profundamente su partida y celebran su legado musical.

Reacciones de los artistas

“Eres mi Cirineo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo que estás dentro de mí, e nséñame el camino para llegar a ti”. Gracias Cheo, por habernos regalado esta bellísima canción que cada vez que la escucho me emociono hasta las lágrimas.

Gracias por tu vida de artista ejemplar, tu inmenso talento, tu amistad y tus afectos. Paz a tu alma", publicó Olga Lara en sus redes sociales al autor de Mi amado cirineo, entre otros temas con los que ganó fama.

Por su parte el artista Pochy Familia también dejaba saber su sentir sobre esta pérdida:

"Cheo Zorrilla es para mí uno de los mejores compositores que ha parido la RD. Con composiciones que han roto el espectro nacional y se han ido a los mercados internacionales en las voces de Danny Rivera y muchos artistas internacionales. Recuerdo mucho el tema “La brisa de diciembre me hace recordar…” o “De tanto amar se me secó la piel”, uno de los temas que más me gustan de Cheo Zorrilla. Es una gran pérdida porque, aparte de ser un gran compositor, también era un gran ejecutante; tocaba guitarra, bombardino, piano, era intérprete, era un hombre asociativo, le gustaba participar en los grupos que tenían que ver con su clase, tanto en SGACEDOM como en asambleas. Es una pérdida significativa para la clase artística. Creo que un artista como Cheo hoy debemos homenajearlo porque jugó un rol muy importante desde la época de los 70, 80 y 90; y lo recuerdo muy bien actuando en las comedias del Show del Mediodía, presentándolo también. Era muy versátil. Todos debemos sentirnos contentos de haber tenido a un Cheo con esa pluma maravillosa, lamentando mucho que se nos fue, pero siempre lo vamos a recordar.

Leer más