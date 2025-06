El artista urbano boricua Jhayco, anteriormente conocido como Jhay Cortez, se presentó nueva vez en la República Dominicana como parte de su gira internacional "Vida Rockstar" brindando una noche de perreo a sus fanáticos fieles en el Óvalo de la Feria Ganadera.

El concierto, que se extendió por una hora y 40 minutos, inició a las 10:36 de la noche con el tema "Holanda" provocando la euforia en los cientos de fanáticos presentes, que en su mayoría rondaban los 15-25 años.

En sus primeras palabras, el cantante de 31 años agradeció a sus fanáticos por el apoyo y lealtad a su carrera.

"Gracias a todos los que están aquí, gracias por el apoyo, gracias por el amor. Hoy la vinimos a pasar bien y les quiero agradecer a todos los que están aquí por siempre ser fiel. Me sigue o no me sigue", expresó.

El show, bajo la producción de We Entertainment, estuvo compuesto por cuatro fases y abarcó un repertorio de más de 20 canciones, donde destacaron las colaboraciones que lo han llevado a la cima del éxito como:

"Dákiti" y "Tarot" junto a Bad Bunny, "Fiel" con Wisin, Los Legendarios, "Mami chula" en colaboración con Quevedo, "Súbelo" ft. Anuel AA y Myke Towers, "512" con Mora, o "La curiosidad" ft. Jay Wheeler, Lunay, Rauw Alejandro, Kendo Kaponi y DJ Nelson, entre otros hits

Se recuerda que Jhayco, además, es compositor y productor discográfico. Ha compuesto para Zion y Lennox, Tito El Bambino, y colaborado en las letras del éxito de Natti Natasha y Ozuna, "Criminal".

Un escenario para todos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/whatsapp-image-2025-06-08-at-102311-am-1-60ddacc3.jpeg

A pesar de que la escenografía fue sencilla, el espacio fue bien aprovechado simulando el furgón de un camión, que hacía la función de un segundo nivel, dando mayor visibilidad del show a los que se encontraban en gradas y terreno.

Descendiendo desde un vagón (o contenedor), el artista inició su repertorio para ir volviéndose, con cada canción, más cercano al público; durante "Memorias", bajó de escenario para estar más cerca de sus seguidores.

Contraparte e invitada

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/whatsapp-image-2025-06-08-at-102311-am-2-e2476343.jpeg

La cantante dominicana Adri Torrón fue la encargada de preparar el escenario para recibir el intérprete de "Dákiti", en su rol de contraparte, interpretando canciones como "Soltera", "Despreocupada", "Calentito", "Verano Rose", "Fok Up" Y "Antisocial", además de estrenar "Momento equivocado" con LIAN!

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/whatsapp-image-2025-06-08-at-102311-am-54b11b70.jpeg Adri Torrón y Lian estrenaron el tema Momento equivocado en este concierto. (FUENTE EXTERNA)

El invitado de la noche fue Tivi Gunz, junto a quien interpretó el tema "3D" y al que Jhay reconoció como uno de los productores "más duros".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/08/nada-como-un-buen-ca854998.jpg Tivi Gunz y Jhayco durante su interpretación del tema 3D. (FUENTE EXTERNA)

Entre los otros temas que interpretó se encuentran "Corazón roto", "BBY BOO", "Christian Dior", "Passoa" ft. Kapo, Ley seca" ft. Anuel AA, "Imaginaste" y "Cómo se siente", entre otros.

El concierto finalizó con "No me conoce", canción junto a J Balvin y Bad Bunny, que cuenta con mas de 2,429 millones de reproducciones en YouTube.

Cabe destacar que, aunque el show no contó con músicos ni cuerpo de bailarines, el artista boricua mantuvo la energía entre los presentes, demostrando que tiene un público fiel que lo sigue desde sus inicios.

Una de las quejas de los que acudieron a presenciar el evento fue el olor de sustancias prohibidas en el ambiente, a pesar de ser un público que en su mayoría era joven.