Velan los restos del cantautor dominicano Cheo Zorrilla; una despedida íntima para un alma grande

En un ambiente privado y estrictamente familiar se realizaron las honras fúnebres del cantautor dominicano Cheo Zorrilla, quien falleció el pasado domingo 8 de junio, a los 75 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular.

El silencio que reinó durante la ceremonia fue más elocuente que cualquier lamento. Sus descendientes lo despidieron con profunda serenidad, honrando un legado que va más allá de la música.

El féretro fue rodeado de flores blancas, una bandera dominicana y fotografías que repasaban momentos significativos de su carrera.

Gracias a su voz, su honestidad al componer y su sensibilidad para captar el sentimiento justo en cada letra —además de sus memorables duetos con grandes intérpretes— Zorrilla logró cautivar a toda una generación de amantes de las buenas canciones.

Más allá de su exitosa carrera de más de cuatro décadas, quienes le conocieron destacaron su calidad humana. Era cercano, afable y un ferviente creyente en Dios, coincidieron los asistentes a la capilla E de una reconocida funeraria de la capital.

Su hermano menor, Ángel Zorrilla, resaltó el legado personal del artista: "Era muy amoroso, nunca tuvimos problemas", expresó con voz pausada. Para él, la pérdida es sencillamente irreparable. "Quiero mantenerme sereno, porque he tenido varios problemas de salud y esto me afecta demasiado", agregó.

Por su parte, su sobrino Francis Zorrilla lo definió como "el conciliador de la familia, el tío alegre que siempre quería que todos estuviéramos unidos. Él fue quien creó el grupo familiar, y cada vez que estaba en el país procuraba que nos juntáramos".

Añadió: "El país pierde un gran artista y ser humano; nosotros perdemos un pilar fundamental. Sé que Dios lo tendrá en un buen lugar".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/whatsapp-image-2025-06-09-at-33805-pm-3a69e90c.jpeg La funeraria Blandino recibió los restos del cantautor Cheo Zorrilla. (LA FUNERARIA BLANDINO RECIBIÓ LOS RESTOS DEL CANTAUTOR CHEO ZORRILLA.)

Últimos días

Con el rostro visiblemente compungido, su sobrino relató a Diario Libre que, aunque no querían que ocurriera, su fallecimiento era algo que ya esperaban debido al delicado estado de salud en el que se encontraba. "Los médicos ya se habían rendido", confesó.

Nacido en Tamayo , provincia Bahoruco , Zorrilla inició su camino musical desde temprana edad, destacándose como trompetista en su comunidad. Más adelante se trasladó a Santo Domingo, donde formalizó su formación musical y comenzó a labrar su carrera artística .

, , Zorrilla inició su camino musical desde temprana edad, destacándose como trompetista en su comunidad. Más adelante se trasladó a Santo Domingo, donde formalizó su formación musical y comenzó a labrar su . A lo largo de su trayectoria, compuso temas que se convirtieron en clásicos de la música dominicana, como Apocalipsis, Al nacer cada enero y Los hombres de rabia lloran, interpretadas por figuras de renombre como Danny Rivera y Chucho Avellanet.

dominicana, como Apocalipsis, Al nacer cada enero y Los hombres de rabia lloran, interpretadas por figuras de renombre como Danny Rivera y Chucho Avellanet. En 26 apariciones en el Festival OTI, la República Dominicana ha ganado dos veces el segundo lugar de la mano de Cheo Zorrilla (1977 y 1983).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/08/musica-dominicana-regalias-de-sgacedom_4.jpg

"Cheo fue uno de los grandes compositores dominicanos. Con su muerte,la sociedad dominicana, el país, pierde a uno de sus mejores compositores" Valerio de León Presidente de Sgacedom “

Considerado uno de los compositores dominicanos más versionados por artistas internacionales, Cheo Zorrilla deja un legado imborrable en el repertorio romántico latinoamericano, que fue ampliamente galardonado por su aporte a la música y la cultura.

En 2016 fue inmortalizado en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en Miami, convirtiéndose en el primer dominicano en lograrlo.

Reacciones

Muchos artistas expresaron pesar por su deceso.

Niní Cáffaro, amigo de Cheo se refirió a la huella artística de su colega.

"Era un tremendo músico y compositor, con temas famosos en los cinco continentes, en voces como la de Danny Rivera, con canciones épicas en su repertorio. Tengo una gran tristeza porque había grabado dos de sus canciones, y se quedaron dos en el tapete... que no se perderán porque las voy a grabar de todas formas. El país pierde mucha sensibilidad y el arte debe estar de luto. El arte nacional pierde un gran valor, un hombre de muchas luces y creyente en Dios. Paz a sus restos".

Asimismo, el artista Pochy Familia también dejaba saber su sentir sobre esta pérdida: "Cheo Zorrilla es para mí uno de los mejores compositores que ha parido la República Dominicana con composiciones que han roto el espectro nacional y se han ido a los mercados internacionales en las voces de Danny Rivera y muchos artistas internacionales. Recuerdo mucho la melodía de "La brisa de diciembre me hace recordar..." o "De tanto amar se me secó la piel", uno de los temas que más me gustan de Cheo", comentó Familia.

Agregó: "Es una gran pérdida porque, aparte de ser un gran compositor, también era un gran ejecutante; tocaba guitarra, bombardino, piano, era intérprete, era un hombre asociativo, le gustaba participar en los grupos que tenían que ver con su clase, tanto en Sgacedom como en asambleas. Es una pérdida significativa para la clase artística. Creo que un artista como Cheo hoy debemos homenajearlo porque jugó un rol muy importante desde la época de los 70, 80 y 90; y lo recuerdo muy bien actuando en las comedias del Show del Mediodía, presentándolo inclusive. Era muy versátil. Todos debemos sentirnos contentos de haber tenido a un Cheo con esa pluma maravillosa, lamentando mucho que se nos fue, pero siempre lo vamos a recordar".