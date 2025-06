Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys, fallece a los 82 años

Brian Wilson, confundador del grupo musical estadounidense The Beach Boys, falleció a los 82 años, anunció este miércoles su familia.

"Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento", anunció su familia en un mensaje en su cuenta en Instagram, en el que pidió privacidad en este momento de luto.

Wilson luchó con problemas mentales buena parte de su vida. La esquizofrenia y la depresión obligaron a este compositor genial a retirarse del mundo de la música cuando su popularidad alcanzaba nuevos hitos.

Nacido en 1942 y criado en Hawthorne (California), Wilson, sus dos hermanos pequeños Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine formaron en la secundaria lo que se convertiría en The Beach Boys, una de las bandas de rock más importantes de Estados Unidos, que proyectó en su música la esencia de la juventud californiana de los años 1960.

De 1962 a 1966, este prodigio del pop estadounidense compuso la música más alegre del rock, con más de 200 himnos al sol, al surf y a las chicas bronceadas ("Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun", "Surfer girl") y convirtió a The Beach Boys en el banda estadounidense más vendida del mundo.

Tras su primer sencillo "Surfin'", que combinaba el rock de Chuck Berry y Little Richard con las armonías vocales de los Four Freshmen, los cinco jóvenes se dedicaron a la música surf.

A finales de 1962, con "Surfin' USA", todos los adolescentes conocían a los Beach Boys.

Brian Wilson, introvertido, lo pasaba mal en el escenario. En 1964, sufrió un ataque de pánico en un avión con destino a París: dejó de hacer giras y se encerró en su estudio.

Pegado a su piano, que había plantado en un arenal, ingirió LSD y compuso todas las melodías de la banda. Los demás sólo tenían que añadir las voces.

John Lennon calificó "Pet Sounds" (1966) como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

"Cerebro jodido"

"Mi creatividad ha aumentado más de lo que esperaba, pero lo malo es que me ha jodido el cerebro", confesó a la revista Rolling Stones en 2019.

Tras la inocencia de las primeras composiciones, el cantante rumió la pérdida de la juventud y condujo a su banda hacia un rock más psicodélico que tenía sus orígenes en la cultura hippie.

Pero en 1967, su salud mental se deterioró por el consumo de drogas.

En 1966, presentó "Good Vibrations", un milhojas de sonido montado en seis semanas. El sencillo vendió un millón de copias en Estados Unidos.

Con Van Dyke Parks, músico cercano a la Generación Beat, se embarcó en "Smile", "una sinfonía adolescente a Dios".

Grabaron decenas de temas (gruñidos, taladros, risas histéricas) para crear un sistema de eco cercano al muro de sonido de Phil Spector.

Cada vez más drogado, pensaba que le espiaban este productor de la Costa Este y The Beatles.

Sus compañeros se asustaron. Diagnosticado de esquizofrenia, Brian Wilson abdicó. Sólo tenía 25 años y su carrera estaba prácticamente acabada.

Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, sobreviviendo entre composición y composición bajo el pulgar de un terapeuta deshonesto.

The Beach Boys, por su parte, vivían de su fama de cantantes en mangas de camisa.

Dennis, bebedor empedernido, se ahogó en 1983; Carl murió de cáncer en 1998.

No fue hasta 2002, que, casado de nuevo y padre de cinco hijos adoptados, el "Mozart del pop" volvió a trabajar en su obra maestra, " Smile ", tras una larga temporada de ingresos en hospitales psiquiátricos, curas y recaídas.

y padre de cinco hijos adoptados, el "Mozart del pop" volvió a trabajar en su obra maestra, " ", tras una larga temporada de ingresos en hospitales psiquiátricos, curas y recaídas. Primero en concierto , donde reapareció como un espectro atildado , y luego en disco , Brian Wilson dio una forma coherente a este álbum, que se había convertido en el mito de su nueva juventud.

, donde reapareció como un , y luego en , dio una forma coherente a este álbum, que se había convertido en el mito de su nueva juventud. Afectado de demencia en sus últimos años, fue puesto bajo tutela en mayo de 2024