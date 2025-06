¡Otro más! Shakira cancela concierto en Texas por problemas con la estructura

La cantante colombiana Shakira canceló el concierto en el estadio Alamodome en San Antonio, Texas, de este viernes 13 minutos antes de que comenzará la esperada función, alegando "problemas con la infraestructura".

Tal y como pasó anteriormente en Medellín y Chile, ciudades donde se alegó fallas en la estructura como la razón de la suspensión de los shows, la producción afirma que la seguridad no está garantizada en los recintos mencionados.

A raiz de esta situación que destapó quejas de los fanáticos en el estadio y que reaccionaron furiosos en las redes sociales, la intérprete de "Waka Waka" se pronunció en sus historias de Instagram publicando una fotografía de la estructura.

"Para presentarme en cada ciudad, dependemos de un tercero que proporciona localmente la infraestructura para sostener el escenario y el techo del que cuelga mi producción. Me da mucha tristeza informarles lo que me han dicho: que debido a un problema estructural con una armadura proporcionada por esta empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi show con entradas agotadas en San Antonio, originalmente previsto para esta noche, 13 de junio".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/14/whatsapp-image-2025-06-13-at-222930bc0faaea-f3fbefca.jpg Parte de la estructura dañada que mostró Shakira. (INSTAGRAM)

"Después de un problema con la estructura de esta empresa en Boston, exigí personalmente la incorporación de un nuevo grupo de ingenieros y me reuní directamente con la empresa para que se pudiera revaluar a fondo. Tras una revisión detallada, los expertos y los ingenieros de la empresa me prometieron personalmente que habían reforzado la estructura y me garantizaron al 100% la seguridad y fiabilidad del show de ahora en adelante", abundó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/14/whatsapp-image-2025-06-13-at-222939d5eed145-e3ee27ca.jpg La cantante colombiana se disculpa con sus fans.

Dijo que no poder presentarse esta noche le afecta profundamente, así como a los fans en San Antonio. "Estoy aquí, devastada y con el corazón roto. Nuestros shows continuarán en Houston a partir del lunes y estoy tratando de encontrar una solución para poder reprogramar este show en San Antonio en los próximos días", finalizó su mensaje.

Problemas de la gira

Desde el inicio, la gira "Las mujeres ya no lloran world tour" ha dejado a miles de fanáticos sin disfrutar de la propuesta escénica que ha diseñado la artista a raiz de su último álbum, enfocado en su separación y proceso de sanaciónb de Gerard Piqué.

Del recorrido por los Estados Unidos, las primeras cancelaciones fueron en el Fenway Park y el Nationals Park, en Boston y Washington, respectivamente. Este viernes 13 de junio también notificaron la posposición del concierto en Los Ángeles y ahora se suma este en Texas, el segundo en ese estado.

El problema en Boston fue por "circunstancias imprevistas" de las que no se dieron mayores detalles, pero en las que se recalcó que la artista no estaba involucrada y que la responsabilidad era del estadio.

A su vez esto desencadenó en la cancelación del siguiente show en Washington porque la producción se le dificultaba trasladarse a tiempo a la capital estadounidense desde Boston, debido a las complicaciones presentadas.

"Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional", expresó Shakira en un comunicado revelado por la agencia EFE.

El concierto de Los Ángeles, que estaba programado para el 20 de junio, se aplazó por las protestas en contra de las redadas migratorias que está llevando a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). A propósito, este es el único que tiene nueva fecha anunciada: moviéndose para el 4 de agosto.

Fechas pendientes (sin cancelar) 15 de junio – Houston, TX – Toyota Center



22 de junio – Phoenix, AZ – Footprint Center



26 de junio – San Diego, CA – Snapdragon Stadium



28 de junio – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium



30 de junio – San Francisco, CA – Oracle Park



4 de agosto – Inglewood, CA – SoFi Stadium