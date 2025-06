Arturo Sandoval: "Nadie toca el merengue como los dominicanos".

El icónico trompetista y compositor cubano, nacionalizado estadounidense, Arturo Sandoval, se presentará el próximo 21 de junio en el Cabarete Jazz Festival, un evento que reunirá a reconocidas figuras internacionales como Paquito D´Rivera, y a los talentos dominicanos Pavel Núñez, Josean Jacobo, Maché Maché y Letón Pé.

El evento se iniciará a las 4:00 pm y concluirá a la 1:00 de la madrugada.

En conversación con Diario Libre, Sandoval habló sobre su amor por la República Dominicana, el repertorio que ofrecerá y su visión del jazz.

—¿Cómo ha sido su relación con los dominicanos?

Mi mejor amigo es el nieto de Arturo Fuente. Arturo vino de Cuba en 1902, y su nieto, Carlos (Carlito) Fuente, vive en Santiago de los Caballeros. Es mi mejor amigo de la vida.

Yo adoro a la República Dominicana. He estado muchas veces sin un motivo aparente, simplemente de visita, porque disfruto estar allá. Es mi país favorito. Me puse muy triste cuando se suspendió el evento el año pasado por el mal tiempo, pero ojalá que ahora Dios nos ayude y el clima esté bueno. Llego el 20 y toco el 21. Estoy feliz de regresar. Hay un movimiento importante de jazz, y me dio muchísima alegría cuando Natti Casado (productora del festival) me habló de este proyecto, de seguir posicionando esa región con buena música y buenos intérpretes.

—¿Qué podrá escuchar el público en su presentación? ¿Será material nuevo o una mezcla de todo?

Va a ser una mezcla. Afortunadamente, voy con mi grupo, los muchachos que han tocado conmigo durante años. Tocamos jazz tradicional, blues, funk, música cubana, boleros, canciones... un poco de todo. Me gusta hacer un repertorio variado porque complacer a todo el mundo con un solo género es imposible. En la variedad está la posibilidad de llegar a más personas.

—Maestro, a nivel internacional usted ha sido reconocido como una de las grandes figuras del jazz y la fusión latina. ¿Cómo valora esos logros?

Para mí, lo primero y lo último es el agradecimiento. Estoy muy agradecido a Dios y a todas las oportunidades que me ha dado la vida. Los reconocimientos también son importantes, porque hacen sentir que el esfuerzo vale la pena. En diciembre pasado recibí el Kennedy Center Honor, el más alto honor para un artista en Estados Unidos. Y hace dos años, la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento para un civil. Tengo cerca de 30 nominaciones, 11 premios Grammy, un Emmy por la música de la película de HBO sobre mi vida... Me han pasado muchas cosas lindas, y lo único que siento es un gran agradecimiento.

—¿Qué consejo les daría a los jóvenes artistas que a veces se desaniman?

Hay gente que le da demasiada importancia a la palabra "talento". Yo no. Para mí, lo más importante es la pasión, la disciplina, el deseo de aprender, de estudiar, de prestar atención, de mantenerse humilde. Siempre pongo este ejemplo: si te regalan una rosa y la cuidas, la plantas con tierra fresca, le das abono, la riegas, esa flor puede crecer y florecer. Pero si la dejas tirada, se muere. El talento es un regalo de Dios, y lo que tú hagas con él es lo que le devuelves a Dios.

—¿Qué opinión le merece el movimiento del jazz latino en la actualidad?

Ese movimiento lo crearon dos cubanos y un estadounidense: Mario Bauzá, Chano Pozo y Dizzy Gillespie. A eso se le llamó Jazz Afro-Cubano. Nunca me ha gustado que le cambiaran el nombre por Latin Jazz. Nadie tiene derecho a renombrar algo que otros ya definieron. Esta fusión es poderosa: jazz e improvisación con las raíces afrocubanas. Siempre ha tenido un público fiel, aunque no masivo. Pero quienes lo siguen, lo hacen con admiración y respeto.

—¿Cómo ha sido su relación con músicos dominicanos?

Toqué en un disco que hizo Sandy Gabriel y luego coincidimos en una Big Band donde también participó. Es un gran músico.

En Dominicana hay muchos músicos buenos. Soy fanático del merengue, del perico ripiao... He grabado dos discos con Juan Luis Guerra, y él grabó uno mío también. Nadie toca el merengue como los dominicanos. Nadie.

—Se le ve muy activo en redes sociales. ¿Cómo maneja eso?

Lo veo como una forma de mantenerme cerca de la gente que sigue mi carrera. No tengo equipo para eso; manejo personalmente mis cuentas de Instagram y Facebook. TikTok no lo uso, y X muy poco. Hace poco toqué con la Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Fueron cuatro conciertos gratuitos en parques, y en el de Central Park hubo cien mil personas. Nunca había tocado para tanta gente. Fue impresionante.

—¿Qué nos puede comentar de su más reciente álbum?

Se llama " My foolish Heart ", que significa "Mi tonto corazón". Es un álbum suave, con baladas hermosas , mucho jazz. Lo hice porque, después de ver tantas noticias deprimentes, lo único que quería era crear algo que llamara a la calma, al entendimiento y a la paz.

Los productores querían que hiciera otro disco de Afro-Cuban Jazz, pero yo necesitaba hacer esto. Y creo que cumplió su cometido, porque incluso mi esposa lo escucha todo el tiempo. Es la primera vez que le gusta tanto uno de mis discos.

—¿Luego de su presentación en la República Dominicana, qué sigue en su agenda?

Voy a Boston, a la escuela de música Berklee, para impartir un par de clases magistrales. Luego me presento en la República Dominicana. Después viajo a Alabama, donde estaré tocando con la big band de la universidad y también impartiendo clases. Luego regreso a Los Ángeles. Y bueno, sigo trabajando, trabajando.

Cartelera por día Viernes 20 de junioDe 7:00 p.m. a 1:00 a.m. Actuaciones de Conrad Witkop y Maché Maché. Sábado 21 de junioDe 4:00 p.m. a 1:00 a.m. Protagonistas: Arturo Sandoval, Paquito D´Rivera, Pavel Núñez, Josean Jacobo, Letón Pé y Fineta Records.