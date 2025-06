Charcoal recibe al DJ internacional Markem en la "Summer Welcome Party"

El restaurante Charcoal, ubicado en Santo Domingo, será el escenario de una noche inolvidable con la llegada de la esperada "Summer Welcome Party", que se celebrará el sábado 28 de junio a las 10:00 p.m.

La fiesta marcará el inicio oficial del verano en la ciudad, con la presentación estelar del reconocido DJ y productor internacional Markem, junto al talento local DJ Luicarlo.

Markem, anteriormente conocido como Mark.M, nació en Caracas, Venezuela, y se crió en Miami, Florida. Comenzó su carrera en el mundo nocturno como promotor a los 15 años y, a los 18, ya se destacaba como DJ en los clubes de la ciudad.

Fue residente del legendario Space Miami y ha compartido cabina con artistas de talla mundial como Afrojack, Steve Angello, Laidback Luke y Thomas Gold.

y ha compartido cabina con artistas de talla mundial como Afrojack, Steve Angello, Laidback Luke y Thomas Gold. Su versatilidad y estilo característico lo han llevado a escenarios internacionales, incluyendo festivales como Storyland (Cartagena), donde ha tocado junto a David Guetta, Armin Van Buuren, Marco Carola y Loco Dice.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/25/summer-welcome-party-charcoal-2-ab11c444.jpg

Del evento

En el ámbito de la producción musical, ha trabajado en remixes para temas como "I Like To Move It" (Erick Morillo) y "Love Is The Answer" (Cedric Gervais y Mya), y ha logrado posicionarse en las listas de éxitos con temas como "Party In Miami", que alcanzó el puesto número 3 en Beatport.

Actualmente, es cofundador del sello HoTL Records, junto a David Tort.

El DJ dominicano Luicarlo también formará parte de esta experiencia musical, aportando su talento y energía para completar una cartelera que promete una noche vibrante, ideal para los amantes de la música electrónica.

Las boletas ya están disponibles en ticketmax.com.do. Para más información y actualizaciones, se puede seguir a través de @charcoal.dr.