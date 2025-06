Lo que dijo Karol G en la entrevista con Cristina Saralegui

La cantante colombiana Karol G ofreció la primera entrevista sobre su nuevo álbum "Tropicoqueta", y eligió a la reconocida presentadora Cristina Saralegui para conversar en este emotivo encuentro, en una especie de 'regreso' de El show de Cristina.

Dieciséis años después de su última aparición como conductora en la cadena Univision, Cristina Saralegui trajo de vuelta su icónico programa exclusivamente para esta entrevista con La Bichota , que fue coordinado por sus equipos de marketing y la cadena hispana.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, comentó que creció viendo El Show de Cristina, por lo que, de niña, soñaba con algún día ser entrevistada en este espacio, y se sueño se materializó. Cuando se vieron en escena, ambas se fundieron en un abrazo y se mostraron admiración.

En la entrevista, que se desarrolla en el set del programa, o en una ambientación, la intérprete de "Milagros" fue vestida bien retro, estilo 80-90s, a tono con su propuesta artística, con una blusa amarilla de vuelos y lunares blancos, el cabello de volumen con pollina y aretes grandes dorados. Para muchos, emulando a Selena.

Influencia de Thalía y Selena

El intro de la producción discográfica "Tropicoqueta" comienza con la voz de Thalía en el tema "Piel morena'.

En la conversación con Cristina, la intérprete de "Mañana será bonito" habló de la influencia de Thalía y Selena Quintanilla en la música que realiza.

Y confesó que su primer CD fue de la actriz y cantante mexicana. "Fui muy fanática de Thalía de toda la vida, los primeros discos físicos que tuve de una artista fueron los de Thalía. Veía sus novelas, escuchaba sus canciones. "Su estética, la forma en que representaba sus raíces me marcó", abundó.

Uno de los consejos que mencionó le ha dado la cantante de "María la del barrio" y "No me acuerdo" es "nunca perder su esencia" y nunca bajarle".

De la "Reina del tex mex", Karol G destacó su valentía, talento y persistencia y la consideró una de las más grandes influencias en su formación artística. En su gira "Mañana será bonito" de 2023 interpretó la canción de Selena "Como la flor", llevándose la ovación del público.

Una de las colaboraciones del disco fue "Coleccionando heridas", con el cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís. Dijo que fue su abuela que la hizo conocer su música.

La artista compartió que el origen de "Tropicoqueta" partió de una planificación nítida y personal al seleccionar los instrumentos, las colaboraciones y el enfoque musical, inspirado por elementos de la cultura latina. "Cada día me enamoro más de lo que somos como latinos, de lo que nos representa nuestras culturas y tradiciones, de nuestros sonidos", afirmó Karol G.

Se ve siendo madre y abuela

En un tema más personal dijo que ve visualiza siendo madre y abuela. Entre sus planes está tener dos hijos, un número que cambió, pues cuando era más joven confesó que deseaba "tener seis".

No obstante, la maternidad va a esperar un poco. "En sí no me he dado esa oportunidad, todavía me debo cosas al trabajo que he hecho como Carolina, me debo cosas que todavía quiero hacer antes de dedicarme cien por ciento a ser mamá, entonces lo estoy tomando con calma", explicó la cantante.

El show de la conductora cubanoamericana, del cual no se confirmó si seguía con un programa de temporada, estuvo dedicado a una entrevista completa con la cantante colombiana como parte de su nuevo álbum "Tropicoqueta", con el que hace un homenaje a las raíces latinas.

Sobre Cristina Saralegui

Cristina Saralegui comenzó su carrera en una de las revistas de su abuelo, Vanidades, y posteriormente lanzó su programa "El Show de Cristina" en Univision en 1989, que durante años registró los mayores niveles de audiencia de la televisión hasta que fue cancelado en 2009 por un descenso de popularidad.

La presentadora se trasladó posteriormente a la cadena televisiva hispana Telemundo con su programa "Pa´lante con Cristina", pero ya en 2012 no fue renovado.

La periodista entrevistó a los grandes artistas hispanos del momento como Selena Quintanilla, Emilio y Gloria Estefan, Celia Cruz y Jennifer López, entre otros muchos otros, lo que le dio fama internacional.