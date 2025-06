Joseph Fonseca sobre Rubby Pérez: "Fue una figura muy importante en mi vida musical"

Para Joseph Fonseca, República Dominicana ha sido, desde los comienzos de su carrera, una segunda casa. Su música ha sido abrazada por el público dominicano, y él ha respondido con gratitud y entrega. "Poder estar en República Dominicana sonando hace veinticinco años fue un reto grandísimo. Era un reto bien grande, había que tener la vara bien alta, porque estaba comenzando como solista", recuerda.

Ahora, su regreso tiene un matiz profundamente emotivo: participar en la gala Rubby Pérez Infinito, que se celebrará el 11 de julio en el Teatro Nacional, bajo la dirección de Aidita Selman.

Desde Puerto Rico, Fonseca comparte su emoción por formar parte de este emotivo evento y reflexiona sobre el impacto que tuvo el artista dominicano en su carrera.

El concierto-homenaje reunirá a destacados artistas para honrar la memoria del legendario merenguero dominicano, fallecido trágicamente en abril junto a más de 200 personas, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set mientras se presentaba en tarima.

"Me siento muy honrado de que me hayan tomado en cuenta para algo tan especial", expresó Fonseca, la invitación le llegó a través de la familia del artista.

"Rubby fue una figura muy importante en mi vida musical. Desde que era un chamaco escuchaba sus canciones, y lo admiraba como intérprete, como caballero, como artista de respeto", asegura.

"Yo crecí escuchando sus canciones, temas como Del color de rosa, que marcaron mi vida. En 2002 grabé Buscando tus besos, y para mí fue un homenaje personal a ese sonido tan característico de él. Aunque venimos de contextos diferentes, el merengue nos une, y su voz, su energía, eran únicas".

Uno de los momentos que más lo marcó fue cuando ambos compartieron escenario en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico, hace apenas un año. Fonseca fue invitado a interpretar Del color de rosa, uno de los temas icónicos de Pérez.

"Yo llegué al ensayo pensando que me la sabía de memoria, que iba a matarla fácil. Pero Rubby me frenó y me dijo: ´No, no, no, Joseph. Ponlo tranquilo, como si fuera una balada. Báilala, llévala´. Eso fue una enseñanza. Me lo dijo con una calma, con una ternura, que todavía se me paran los pelos de recordarlo", relató.

Un par de semanas después, volvieron a encontrarse. Esta vez, en el restaurante de un hotel en Santo Domingo donde Rubby le presentó a su hija, quien celebraba sus 15 años. Tuvieron una conversación larga y amena.

"Jamás imaginé que sería la última vez que hablaríamos", confesó Fonseca con la voz cargada de emoción. "Lo describo como un maestro, un ser humano muy respetuoso. Me sentí muy orgulloso de haber compartido con él".

Pero más allá del homenaje, Fonseca sigue apostando por el merengue desde la creación. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo álbum que fusionará distintos géneros, pero siempre con el ritmo caribeño como base.

"El destino es impredecible, pero hay que tomar todas las precauciones posibles" Cantante Joseph Fonseca Tras la tragedia del Jet Set “

"Quiero hacer un disco que incluya merengue típico, bachata y otras fusiones. Este año quiero que por fin vea la luz", reveló. En ese camino, una colaboración con el exponente del típico dominicano el Blachi ya está en proceso: "Me presentó la idea de hacer un featuring y para mí va a ser un honor. Ellos tienen un sonido bien chévere. Es una fantasía poder estar con esa nueva generación".

Sobre el futuro del merengue, se muestra optimista: "Veo a muchos artistas jóvenes que se desarrollaron en otros géneros buscando ahora el merengue. Imagínate, si eso está pasando es porque el merengue sigue vivo. ¡Está más fuerte que nunca!", afirmó.

Joseph Fonseca ha sabido mantenerse vigente en una industria que ha cambiado radicalmente desde que lanzó sus primeros éxitos. "Antes todo era CDs, promoción en la calle, las disqueras. Ahora el juego cambió completamente con el streaming", explica. Sin embargo, reconoce el valor de adaptarse.

"Yo viví las dos épocas. Hay que mantenerse a la vanguardia, porque si no, te quedas atrás. Y me encanta que las plataformas me permitan conectar con un público más joven, sin tanta burocracia".

También se refirió sobre los riesgos que enfrentan los artistas en escena, especialmente después del trágico colapso en el Jet Set, reflexiona: "Fue algo muy fuerte. Eso pudo haberle pasado a cualquiera. Hay que ser más cuidadosos con los escenarios, con la seguridad. Pero la verdad es que hay cosas que son impredecibles. El destino no se puede controlar".

Con más de tres décadas en la música —cuatro años con Los Sabrosos del Merengue y veinticinco como solista—, Fonseca nunca imaginó que la música sería su única vocación. "Yo creía que iba a ser chef, o empresario, o ingeniero. Pero jamás pensé que iba a cantar. Comencé a los dieciocho años y desde entonces, esto ha sido mi vida. Nunca tuve un plan B".

Y si algo ha aprendido a lo largo del camino, es que la esencia es lo que perdura. "Mi sello siempre ha sido hacer merengues bailables con letras bonitas, que cuenten algo. No es solo ritmo, es contenido. Eso lo vamos a seguir manteniendo".

Para Joseph Fonseca, estar presente en el homenaje a Rubby Pérez no es solo un honor: es un acto de corazón.

La conexión con el público dominicano, su respeto por el legado de Rubby, y su compromiso con mantener vivo el merengue lo convierten en una figura que representa no solo continuidad, sino también renovación en el género.

Mientras se prepara para lanzar un nuevo álbum y seguir explorando colaboraciones con talentos emergentes, el cantante puertorriqueño confirma que su norte sigue siendo el mismo: hacer música con alma. Y en cada escenario, desde Puerto Rico hasta Santo Domingo, su voz sigue bailando con el caribe.