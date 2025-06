Zulinka confirma su participación en el concierto homenaje "Rubby Pérez Infinito" tras reflexión

Zulinka Pérez, hija mayor del fallecido merenguero Rubby Pérez, ha confirmado su participación en el concierto homenaje "Rubby Pérez Infinito", un emotivo evento pautado para el próximo 11 de julio, dedicado a honrar la vida y legado del reconocido artista dominicano.

La artista, quien previamente había sido descartada del evento por razones profesionales, expresó a través de un comunicado que su decisión de integrarse al homenaje surgió desde "un lugar de profunda reflexión y movida por un sincero llamado a la paz".

Zulinka dejó claro que su participación será completamente desinteresada, afirmando que estará presente "con el corazón en la mano, sin recibir ningún tipo de compensación económica, como un acto de amor, respeto y gratitud hacia su legado".

Ante las especulaciones sobre su ausencia inicial, la cantante aclaró que "nunca estuvo relacionada con motivos económicos, como se ha especulado erróneamente, sino por situaciones que requerían tiempo, silencio y madurez para ser canalizadas con responsabilidad y amor".

"Honrar a mi padre desde la música y con mi presencia es mi forma de agradecerle por todo lo que fue y seguirá siendo para mí y para el pueblo dominicano", expresó con emotividad.

Durante la rueda de prensa celebrada el pasado lunes 16 de junio, los organizadores del evento habían informado que Zulinka no formaría parte del espectáculo, debido a compromisos profesionales ineludibles con su orquesta Zulinka y Miguel, con sede en Venezuela.

La producción explicó en ese momento que, aunque su nombre fue incluido en la promoción inicial del concierto, posteriormente se determinó que su agenda no permitiría su presencia física en el país para la fecha del evento. "Ella está construyendo su proyecto de vida y nosotros entendemos y respetamos ese espacio", dijo en aquella ocasión la diputada Lidia Pérez, hermana del artista y vocera del equipo organizador.

Incluso, el merenguero José Peña Suazo se mostró visiblemente conmovido al referirse a la ausencia de Zulinka. "Si yo no estuviera en el plano físico, me encantaría que mi hija estuviera en un homenaje como este. Le hablo como padre. Si hay que conseguir un avión prestado, háganlo. No dejen a esa niña fuera", expresó durante la conferencia de prensa.

Un concierto lleno de estrellas

El concierto "Rubby Pérez Infinito" contará con una cartelera de figuras emblemáticas del merengue y la música latina, entre ellas Milly Quezada, Olga Tañón, Ramón Orlando, Sergio Vargas, Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Alex Bueno, Bonny Cepeda, Amaury Gutiérrez y Frank Ceara.

También participarán Los Hermanos Rosario, Eddy Herrera, Toño Rosario, Carlos Alfredo Fatule, Jandy Ventura, Joseph Fonseca, Martha Heredia, Michel "El Buenón", Pavel Núñez y José Peña Suazo.

Además, tendrán presentaciones especiales el trompetista dominicano radicado en Estados Unidos Rodhen Santos, así como Ana Beatriz Pérez (hija menor de Rubby Pérez), Joselito Trinidad, Jorge Gómez y Laura Taveras Pérez.

Con esta reciente confirmación, Zulinka se suma a un evento que promete ser una noche de emociones profundas, música inolvidable y un justo tributo a la figura inmortal de Rubby Pérez, "La voz más alta del merengue".