Conoce a los artistas que forman parte del lineup de Barbarella 2025

El próximo 30 de agosto, el Estadio Olímpico Félix Sánchez será el epicentro de Barbarella 2025, el festival que promete una noche de música sin límites bajo el concepto "Un Verano de Otro Mundo".

El evento reunirá a destacados exponentes de la música electrónica, urbana y alternativa, con una cartelera internacional de primer nivel y talentos dominicanos que completan la propuesta con identidad local.

A continuación, te presentamos a los artistas que darán vida a esta edición:

Cartel internacional

Alesso

Nombre real: Alessandro Lindblad

Origen: Suecia

Género: EDM, house progresivo

Trayectoria: Comenzó a destacar en 2011 con colaboraciones junto a Sebastian Ingrosso y Calvin Harris. Su álbum Forever (2015) incluyó éxitos como Heroes (We Could Be) con Tove Lo. Ha sido parte de festivales como Tomorrowland, Ultra, EDC y Coachella. En el ranking de DJ Mag ha alcanzado el puesto #13.

Diplo

Nombre real: Thomas Wesley Pentz

Origen: Estados Unidos

Género: Electrónica, dancehall, trap

Trayectoria: Fundador del sello Mad Decent, ha formado parte de agrupaciones como Major Lazer, Jack Ü (con Skrillex), LSD (con Labrinth y Sia), y Silk City (con Mark Ronson).

Nominado al Grammy como productor, ha trabajado con artistas como M.I.A., Beyoncé y Justin Bieber. También ha aparecido en cine (Detective Pikachu) y ocupa un lugar relevante en la escena global.

DJ Snake

Nombre real: William Grigahcine

Origen: Francia

Género: Trap, EDM, electrónica

Trayectoria: Alcanzó reconocimiento mundial con Turn Down for What junto a Lil Jon. Ha colaborado con Diplo, Dillon Francis y Skrillex. Su estilo mezcla influencias globales con beats contundentes. En 2023, alcanzó el puesto #38 en DJ Mag.

Alok

Nombre real: Alok Achkar Peres Petrillo

Origen: Brasil

Género: Brazilian bass, EDM

Trayectoria: Gana fama mundial en 2016 con Hear Me Now. Ha sido nombrado el DJ brasileño más destacado según DJ Mag, ocupando consistentemente el puesto #4 entre 2021 y 2024. Su estilo incorpora raíces tropicales con bases electrónicas modernas.

Tainy

Nombre real: Marcos Efraín Masís Fernández

Origen: Puerto Rico / República Dominicana

Género: Reguetón, trap latino

Trayectoria: Inició junto a Luny Tunes en producciones como Mas Flow 2 y Los Benjamins. Ha trabajado con Bad Bunny, J Balvin y Karol G.

Billboard lo incluyó entre los 50 mejores productores del siglo XXI. Su estilo fusiona sonidos caribeños con producción de vanguardia.

Myke Towers

Nombre real: Michael Torres Monge

Origen: Puerto Rico

Género: Reguetón, trap

Trayectoria: Ganador del premio Billboard al Nuevo Artista del Año en 2021. Ha colaborado con Bad Bunny, De La Ghetto y Yovngchimi. Su más reciente álbum, La Pantera Negra, muestra una evolución sonora entre el trap y el dancehall.

Ca7riel & Paco Amoroso

Origen: Argentina

Género: Trap, hip hop, electrónica, pop

Trayectoria: El dúo argentino irrumpió en la escena con una mezcla de punk, electrónica y hip hop. En 2024 lanzaron su EP Papota, con un Tiny Desk viral y presentaciones en Coachella y Lollapalooza. Han colaborado con Bizarrap, Tini y Duki.

RaiNao

Nombre real: Naomi Ramírez

Origen: Puerto Rico

Género: Reguetón alternativo, jazz, R&B, pop

Trayectoria: Su formación musical clásica se refleja en sus composiciones con saxofón, estructuras poco convencionales y letras introspectivas. Firmó con Rimas Entertainment en 2024. Su estilo explora la autoexpresión y el empoderamiento.

Midnight Generation

Origen: México

Género: Electro-funk, synthpop

Trayectoria: Banda formada en 2015. Han participado en festivales como Tecate Pa´l Norte, Vive Latino, y Lollapalooza (Berlín, París, Chicago). Teloneros de Katy Perry, han logrado reconocimiento internacional con discos como Afterlife y Tender Love.

Propuesta dominicana

Omar Dubeau

Género: Open format

Trayectoria: DJ y productor dominicano con una versatilidad que abarca desde electrónica y hip hop hasta dembow. Ha compartido escenario con artistas como El Alfa, Arcángel, Feid y Eladio Carrión. Es conocido por su capacidad de adaptarse a todo tipo de público y eventos.

Gian D´Alessandro

Género: Electrónica, experimental

Trayectoria: Inició como DJ a los 12 años. Su primer álbum, Carta de presentación (2022), incluyó colaboraciones con artistas emergentes como Rmand, Danny Chino y Bastian. Ha trabajado en producciones y EPs con nombres de la escena local e internacional.

Mohika

Género: Urbano, open format

Trayectoria: DJ dominicano con experiencia en escenarios internacionales. Ha acompañado a artistas como Rochy RD y La Perversa en sus giras por EE. UU., Europa y Puerto Rico. También es una figura activa en redes sociales y eventos masivos en República Dominicana.

Una experiencia sensorial completa

no es solo un concierto, es una experiencia que combina sonido envolvente, efectos visuales, tecnología y un ambiente diseñado para vivir una noche inolvidable. La edición de este año celebra la diversidad musical con exponentes globales y talento nacional, fortaleciendo el papel de República Dominicana como centro cultural y artístico del Caribe.