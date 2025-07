Anthony Santos y Akon unen sus voces en la bachata "Hay amores de más"

El ícono de la bachata Anthony Santos sorprende con una colaboración internacional que marca un hito en su carrera: «Hay amores de más», junto al reconocido artista senegalés-estadounidense Akon.

La canción fue estrenada este 3 de julio con un videoclip, y ya está disponible en YouTube y plataformas digitales.

La pieza representa la primera incursión de Akon en el género bachata, y lo hace de la mano de uno de sus mayores exponentes. El estadounidense ya había grabado con Aventura y Wisin y Yandel, pero en género urbano con el tema All Up 2 You.

La canción transita entre el español y el inglés, con una producción que combina la esencia romántica y popular de la bachata tradicional con elementos contemporáneos del R&B, en un balance sonoro que refleja la versatilidad de ambos artistas.

"Gracias por decirle sí a la bachata, por valorar nuestra cultura y por aportar tu voz a este género que tanto amamos. ¡Que viva la bachata y que suene en el mundo entero! Aquí está tu Mayimbe pa´ mucho rato", escribió Anthony Santos en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento.

«Hay Amores de Más» es parte del álbum A Fuerza de Dolor, una producción que, según Santos, emerge desde lo más íntimo de su ser. El disco representa una nueva etapa en su carrera, donde el Mayimbe se muestra más introspectivo, sin perder su autenticidad ni su conexión con el pueblo.

Más

Con esta colaboración, Anthony Santos consolida su posición como figura influyente de la música dominicana a nivel global, llevando la bachata a nuevos públicos y demostrando su capacidad para reinventarse sin renunciar a sus raíces.