Barry White: la voz del amor que resuena 23 años después de su muerte

Mientras el mundo sufría los efectos de la Segunda Guerra Mundial, la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, en un humilde barrio del pueblo de Galveston, en el estado de Texas, Estados Unidos, nació un niño llamado Barrence Eugene Carter, mejor conocido como Barry White.

Compositor, músico, arreglista y cantante norteamericano que existió por 58 años, 8 meses y 23 días. Se puede considerar como el más importante y prolífico artista del siglo XX en su género.

Sus letras están impregnadas de metáforas eróticas, hábilmente elaboradas, acompañadas por una música impactante, una instrumentación de corte sinfónico y una voz aguda y penetrante que logró cautivar a audiencias en todo el mundo.

Barry White, con la más intensa pasión por el arte de componer y cantar, a los 16 años inició una carrera que en muy poco tiempo se hizo exitosa.

Conoció y desarrolló el negocio de la producción musical para así garantizar una maravillosa carrera que lo transportó a los más impresionantes escenarios del mundo, donde se presentó junto a su orquesta Love Unlimited, compuesta por maestros de la música.

A pesar de su inmenso aporte a la expansión cultural de los Estados Unidos a través de su música, este genio musical no ha recibido el reconocimiento que merece por parte de las nuevas generaciones, quedando injustamente relegado en la memoria colectiva.

Sus letras

Aunque el territorio continental de Norteamérica no fue impactado por la guerra, los efectos llegaron a su gente, que, profundamente marcada por la participación de una gran cantidad de sus jóvenes, necesitaba urgentemente reconstruir emocionalmente a toda una población, a partir de una actividad que generara sentimientos de alegría, amor y esperanza. Barry White, con su estilo único y su gran pasión por la música, contribuyó con ese logro.

A partir de principios de los años 60, este artista logró transmitir a la juventud de todo el mundo, sin importar el idioma, una música cargada de profundo contenido humanista.

Sus letras, su música y su interpretación se convirtieron en vehículos de una de las más significativas formas de penetración cultural de los Estados Unidos, incluso en aquellos países que, pese a sus diferencias ideológicas y conflictos de intereses económicos con la gran nación del norte no pudieron resistirse al poder de su mensaje artístico.

Barry White, cuyas canciones se convirtieron en vehículo para que muchas parejas expresaran su amor y formaran una familia, fue reconocido incluso por medios tan influyentes como el New York Times.

En 1976, dicho periódico publicó: "En los últimos tres años (1973–1976), la tasa de natalidad en América ha aumentado un 5 % debido a la música de Barry White". Ante esto, el propio artista respondió: "Es el mejor cumplido que he recibido, que digan que se ha creado vida a partir de mi música".

A pesar de haber dedicado su arte a celebrar el amor, Barry White falleció tristemente el 4 de julio de 2003, en medio de un entorno familiar conflictivo que impidió que su esposa e hijos lo acompañaran en sus últimos momentos.

El "maestro", junto a una orquesta que se aproximaba a una sinfónica, se convirtió en una verdadera máquina musical. Grabó 20 álbumes de estudio a lo largo de su carrera, vendió millones de copias, obtuvo más de 100 discos de oro y recibió 2 premios Grammy.

Del universo de composiciones e interpretaciones de Barry White, hay muchas canciones que trascienden. Así como el sabio Salomón, en su Cantar de los Cantares, magnifica y exalta la belleza femenina, White, en su canción You're the First, the Last, My Everything, manifiesta su más intensa admiración por una mujer a quien declara: "Eres mi primera, mi final, mi todo".

Hoy, 4 de julio, se cumplen 23 años de su muerte física, pero sus canciones, interpretaciones y el poderoso mensaje de sus letras cobran valor y llenan de amor los corazones de quienes, a través de su música, crearon vida y están presentes para recordarlo y rendirle homenaje por siempre.

Hoy más que nunca, en un mundo convulsionado y en confrontación por intereses materialistas, nada más gratificante y valioso que una canción llena de energía y amor como las que este gran artista entregó a la humanidad.