El actor y cantante mexicano Fernando Allende integra la bachata en su repertorio

El actor y cantante mexicano Fernando Allende se dejó cautivar por el género del amargue, la bachata, y estrenó en la República Dominicana el tema “Quiero bailar contigo”.

Conocido por su carrera como actor, la cual abarca cine, televisión, teatro, producción y dirección, además de la música a través de las baladas y las rancheras, Fernando decidió incursionar en la música tropical.

“Quiero bailar contigo”, cuenta con los arreglos musicales del reconocido maestro dominicano Juan Valdez y se grabó en los Estudios Polo Parra de esta ciudad.

El tema fue escrito junto a su hijo Adán Allende, quien también estuvo en los coros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/whatsapp-image-2025-07-09-at-001423d87e1ec8-dd5b9621.jpg Fernando Allende y su hijo Adán Allende en la rueda de prensa realizada en Santo Domingo.

El video musical se filmó en lugares emblemáticos de Santo Domingo en colaboración con ADN Bachata.

Interés por la música dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/070725-fernando-allende--felix-leon-8cabc604.jpg Allende habló de su interés por hacer bachata. (FÉLIX LEÓN)

La razón por la cual decidió grabar bachata es porque es dueño de la disquera Allende Music, lo cual le permite la libertad de elegir. “Quise venir a cantarle a la República Dominicana en su idioma musical y este es uno de ellos, el merengue no se puede quedar”, destacó el intérprete de “La llamarada”.

“Para mí la bachata tiene una fórmula, una sensualidad amable, no protesta, no invasiva, que permite que la pareja se acerque, se sienta y por eso quería cantarla”.

En un encuentro con la prensa, Allende habló del proceso creativo de “Quiero bailar contigo” del cual permitió ser instruido.

“Como artista me he dejado guiar del maestro Juan Valdez, con una trayectoria que lo avala. Me siento muy honrado de estar cantando esta canción en este estilo”, comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/070725-fernando-allende--felix-leon12-9c077d32.jpg El maestro Juan Valdez hizo los arreglos musicales. (FÉLIX LEÓN)

Allende, ícono mexicano del entretenimiento, conocido por honrar la identidad cultural de su país, a través de interpretaciones de clásicos rancheros, se confesó un apasionado de la identidad de los pueblos a donde va llevando su arte por el mundo que incluyen América, Asia y Europa, y dijo que siempre se conecta con la cultura, su música y la gastronomía de cada país.

Por eso valora los atractivos de Quisqueya ante el mundo: “Me ha maravillado el poder abrumador de la identidad musical dominicana. La bachata ha trascendido el idioma y la distancia para convertirse en un sentimiento universal. Debo admitir que me ha seducido”.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/070725-fernando-allende--felix-leon13-bd4e91d4.jpg El encuentro fue amenizado por ADN Bachata. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/070725-fernando-allende--felix-leon14-0963b5e3.jpg

¿Cuáles características tiene la bachata para interpretarla? Así respondió a Diario Libre: “Creo que debes sentir lo que estás diciendo, pero debes sentirlo con el ritmo. Ahí yo pienso que está la diferencia entre ser cantante o ser intérprete”.

“Quiero bailar contigo”, abunda Fernando Allende, le impregna esa emoción a la pareja que la baile.

En el encuentro, el cantante y actor Adán Allende, coautor de la canción que se estrena, , expresó su agradecimiento a su padre por el apoyo en su carrera artística que comenzó siendo muy joven.

“Mi padre ha sido mi mentor. Me ha guiado, me ha ayudado, ha sido honesto conmigo no solamente como padre sino como artista”, valoró.

Manifestó que, aunque estudió psicología, ser artista es un sueño que sus padres le han ayudado a cumplir y se declaró un fiel admirador de la gente dominicana, la música y el mangú.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/08/para-mi-la-bachata-tiene-una-formula-una-sensualidad-amable-no-protesta-no-invasiva-que-permite-1-a7082e7c.jpg Allende y su hijo Adán en rueda de prensa. (SUMINISTRADA)

En las telenovelas

El veterano artista Fernando Allende, de 72 años, tiene un amplio catálogo en el mundo de los melodramas. De algunas telenovelas donde ha participado, que suman más de 16, él recordó con mucho cariño “Ana del aire” , “Corazón salvaje”, “Muchacha italiana viene a casarse”, “Esperanza del corazón”. Esas y las que faltan por hacer, precisó a Diario Libre.

Además, ha trabajado en 20 series estadounidenses, aparecido en más de dos mil horas de televisión, ha actuado en 35 películas y ha interpretado papeles protagónicos en 17 obras de teatro. Lleva 222 canciones grabadas y dedicado 50 años de su vida a ayudar a los más necesitados.

Con una trayectoria de cinco décadas, el artista desea seguir creando. Una de sus metas es hacer cine en la República Dominicana.