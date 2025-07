Engel Fénix, el talento infantil que forma parte de programa de Sony Music

A sus 10 años, el Engel Fénix continúa abriéndose paso en el ámbito musical con logros dentro y fuera de República Dominicana.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, a lo largo del último año y medio, ha participado en decenas de presentaciones nacionales e internacionales y ha sido reconocido por su participación en el programa "The Next Generation of Artists", respaldado por Sony Music Latin y Let it Beat Academy en Miami.

Hijo de colombianos radicados en el país, Engel se convirtió en el primer niño dominicano en pasar una audición presencial para ese programa, que ofrece formación musical especializada. Actualmente, graba en el Estudio 5020 de Sony Music y participará en el segundo álbum de Let it Beat, que también estará bajo el sello de Sony.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/11/dy-6-01bd5231.jpg Engel Fénix compartiendo con Milan, hijo de Shakira y con Sebastián Yatra. (FUENTE EXTERNA)

Además, ha recibido preparación vocal con Minerva Borjas, entrenadora de artistas y figuras como los hijos de Shakira, y ha trabajado junto a otros mentores vinculados a la industria musical.

Durante su participación en la gala de la Fundación Let it Beat, Engel compartió escenario con otros jóvenes artistas. En este evento se presentó el videoclip "The One", protagonizado por los hijos de Shakira, Milan y Sasha Piqué Mebarak.

Engel también ha rendido homenaje en sus presentaciones a figuras como Rubby Pérez.

En paralelo a su carrera artística, Engel continúa con su educación formal y recientemente se graduó con méritos académicos.

y recientemente se graduó con méritos académicos. El joven ha expresado su deseo de utilizar la música como una forma de ayudar a otros niños a alcanzar sus metas.