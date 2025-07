La Cámara de Diputados entrega reconocimiento póstumo a Rubby Pérez

La Cámara de Diputados de la República Dominicana entregó este martes un pergamino de reconocimiento póstumo al merenguero Rubby Pérez, en un acto que destacó su contribución a la música y la cultura del país.

La distinción fue propuesta por la diputada Margarita Tejeda, y resalta el legado de Rubby como cantante y su influencia en el merengue.

Durante el acto, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria del artista, de quien dijo trascendió desde lo más apartado de la República Dominicana.

"Con la entrega de este reconocimiento no puedo ocultar que la emoción, la pena, las dudas, los cuestionamientos de porqué pasan cosas como esta, me limitan a que me salgan las mejores palabras, porque teníamos mucha ilusión de entregar este reconocimiento personalmente a Rubby Pérez, cosa que por causa del destino no pudimos", expresó.

Añadió que toda la República Dominicana ha reconocido en él a un artista destacado, no solo tras su fallecimiento, sino por el éxito que alcanzó a lo largo de su carrera, trascendiendo las fronteras del país y consolidándose como uno de los intérpretes más importantes de la música dominicana.

Micaías Pérez, hermano de Rubby, estuvo presente en el acto y expresó su agradecimiento por el reconocimiento. A pesar del sentimiento agridulce, señaló que el homenaje también es para todas las personas que acompañaron a su hermano en su carrera.

"Este reconocimiento que era para entregárselo en vida tiene un sentimiento agridulce, porque sabemos lo que él era, pero ya no lo tenemos, aunque ha dejado un legado muy grande", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/16/camara-de-diputados-1311e094.jpg

Otras distinciones

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional también fue reconocido en la ceremonia, con motivo de su 97 aniversario de fundación, por su labor en situaciones de emergencia, prevención de riesgos y rescate de vidas. Este homenaje fue propuesto por el diputado José Manuel Caraballo.

El diputado Rafael Castillo propuso el reconocimiento a George Acevedo, dominicano residente en el exterior, por su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo social y comunitario de los dominicanos fuera del país.

El acto, realizado en el Salón Hugo Tolentino Dipp, contó con la presencia de diputados, familiares de Rubby Pérez, miembros del Cuerpo de Bomberos y personalidades de diversos ámbitos.

Te puede interesar Familia de Rubby Pérez agradece respaldo a la gala "Rubby Pérez Infinito"