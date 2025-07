Adri Torrón entrega su nuevo tema "Monotonía" a sus fans

La cantautora dominicana Adri Torrón presentó su nuevo sencillo "monotonía", producido por Luis Salazar y coescrito por Adri, Luis Salazar, Ale Zabala y Juan Shool.

"Esta canción, monotonía es una canción sobre elegir quedarse, incluso cuando las cosas se sienten rutinarias. Habla de luchar por el amor real, del que no se rinde a la primera. A veces el corazón simplemente sabe que, aunque haya mil peces en el mar, tú solo quieres a esa persona. Y vale la pena intentarlo una y otra vez", explicó la cantante.

Acompañado por un videoclip que fue dirigido por Landro WRLD & PIPES este sencillo abraza el género pop, y se desprende del disco que la artista lanzará este año con sencillos como "dvd" y "fok up".

Cabe destacar que Adri continúa reafirmando su presencia en importantes plataformas del país tales como Isle of Light, 809 Mercado, contraparte del concierto de Jhayco en Santo Domingo, y parte de la cartelera del Torneo de Padel La X.

"Me siento muy emocionada y agradecida por todo lo que estoy viviendo en esta etapa de mi carrera. Cada paso ha sido un sueño hecho realidad, y saber que aún queda tanto por venir me llena de entusiasmo. Estoy trabajando con mucho amor y entrega, y no puedo esperar a compartir todo lo que se está preparando", dijo Adri.

Viene nuevo álbum

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/16/c0003ea7-ebf4-4a4f-b062-e3803bc4f661-cfa2d4dc.jpg

Cabe destacar que el lanzamiento de su próximo álbum es un proyecto donde la artista continuará explorando diferentes sonidos y temáticas. Adri Torrón ha visitado República Dominicana, Puerto Rico y Miami presentando su nueva música a sus seguidores y a los medios de comunicación.

"Monotonía", de la también ganadora del concurso El Spotlight, está disponible ya en todas las plataformas digitales.

Quién es Adri Torrón Cuando apenas tenía 16 años, Adri descubrió su amor por las letras, dando vida a "Loquita Por Ti", su primera composición, la cual superó los 1.3 millones de vistas en YouTube y dio impulso a sus sueños. Ese mismo año, participó en la primera temporada de "Dominicana's Got Talent", llegando a la semifinal. Posteriormente saca varias canciones más incluyendo el éxito "Uña con Diamante", que acumuló 1.4 millones de vistas en YouTube y cerca de 1.8 millones de streams en Spotify. Sus videos han acumulado 13 millones de vistas en YouTube. Spotify la seleccionó como Artista Radar en Centroamérica y el Caribe. Ha colaborado con artistas como Pascal y Aray, abierto conciertos de Alejandro Sanz, Maná, Bacilos y Farruko. A finales de enero de 2025 fue seleccionada para el reconocimiento de la primera edición del Premio Lo Nuestro de "Artistas 2 Watch". En febrero de 2025, se coronó ganadora del concurso "El Spotlight: The Showdown", lo que le brindó la oportunidad de presentarse en el festival "Isle of Light 2025", celebrado en República Dominicana.