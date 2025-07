El bachatero Elvis Martínez desbordó energía, nostalgia y emociones en la primera función de su concierto "Un Camarón en la Arena", celebrado la noche del viernes en la Gran Arena del Cibao, en la provincia Santiago.

El espectáculo arrancó a las 10:50 de la noche con el tema "Tú bailando con él", que marcó el inicio de un recorrido musical por más de dos décadas de trayectoria. Martínez continuó con "Tú sabes bien" y "Más grande que él", antes de hacer una pausa para agradecer al público por su respaldo.

"Gracias Santiago y gracias República Dominicana por acompañarme a hacer historia", expresó emocionado El Camarón, como también es conocido el artista, ante un público eufórico que coreaba cada canción.

Acto seguido, retomó la interpretación con el tema "No te vayas" y más adelante, invitó al escenario a la urbana La Perversa, con quien cantó a dúo el tema "Pobre amiga", en uno de los momentos más sorpresivos de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/19/whatsapp-image-2025-07-19-at-90335-am-19c89606.jpeg El bachatero Elvis Martínez, conocido como El Camarón durantela primera de dos funciones en la Gran Arena del Cibao. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Invitados y repertorio

La noche comenzó con la participación del grupo típico Urbanda y DJ Carlitos, quienes calentaron el ambiente previo a la entrada del artista principal.

El Camarón se cambió de vestuario tras iniciar con un traje plateado llamativo, para continuar con un bloque de temas como "Maestra" y "Lo doy todo por ti". En ese punto, se sumó al escenario el exponente urbano Jay One, con quien interpretó "No me importa nada", entre otros temas que fusionaron la bachata y el urbano.

La energía se mantuvo alta cuando Shelow Shaq hizo su aparición con un popurrí que incluyó "Ta de pinga", "Diente flojo" y "Llegan los monstruos men", aportando su característico estilo al show.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/19/whatsapp-image-2025-07-19-at-90336-am-b1c0b472.jpeg Artista urbana, "La Perversa", durante el concierto de Elvis Martínez en la gran Arena del Cibao. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/19/whatsapp-image-2025-07-19-at-90329-am-f70001c6.jpeg Artista urbano, Shelow Shaq,durante el concierto de Elvis Martínez en la gran Arena del Cibao. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La lista de éxitos de Martínez siguió con canciones como "Ambición", "Qué fue lo que me diste a beber" y "Voy a amarte". Desde Puerto Rico, el cantante Nío García se unió a la velada para interpretar junto a Elvis la canción "Así fue", del recordado cantautor Juan Gabriel.

Otros temas como "Sufrimiento sin fin", "Dile que te amo" y "Tu secreto" mantuvieron encendida la conexión con el público, que no dejó de cantar en ningún momento.

Momentos emotivos

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue cuando El Camarón dedicó unas palabras a su madre, recordando su infancia limpiando zapatos y los valores que ella le inculcó. Luego, interpretó "Directo al corazón".

El jefe invitó al escenario al bachatero Raulín Rodríguez, El Cacique, para cantar a dúo "Dame corazón". La ovación no se hizo esperar cuando ambos interpretaron otros clásicos como "Su novio primero", "Medicina de amor", "Esta noche", "Maestra" y "Nereyda".

En solitario, Martínez continuó con "Llorarás" y "Lleva vida", antes de cerrar con broche de oro al interpretar "Dile", tema con el que concluyó un show que se extendió por más de dos horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/19/whatsapp-image-2025-07-19-at-90330-am-1-578ef9a2.jpeg Raulín Rodríguez, conocido como El Cacique durante el concierto de Elvis Martínez en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Reconocimientos

Durante el evento, la Sociedad General de Autores y Compositores Dominicanos (Sgacedom) y Todo Tickets entregaron un reconocimiento al bachatero por su destacada carrera artística. Al recibirlo, Elvis Martínez se comprometió a seguir haciendo música de calidad para su gente.

El montaje del espectáculo incluyó un vistoso juego de luces, pantallas gigantes y una producción escénica que estuvo a la altura del recinto deportivo.

Segunda función

La segunda función del concierto "Un Camarón en la Arena" está pautada para este sábado 19 de julio, a partir de las 8:00 de la noche, nuevamente en la Gran Arena del Cibao.

