Florinda Meza sobre la serie de Chespirito: "Las mentiras están en su máxima expresión"

Florinda Meza, reconocida actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su desacuerdo con la forma en que la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, transmitida por la plataforma Max, retrata la vida y legado del célebre comediante.

A través de sus redes sociales, Meza calificó la serie como una producción que no respeta la realidad de los hechos, y aprovechó para lanzar una crítica, haciendo una comparación con Mentiras: La Serie, basada en el musical teatral que está disponible en Prime Video.

Con un tono irónico, escribió: "Creí que la serie ´Mentiras´ estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras, están en su MÁXima expresión".

En su mensaje, Florinda desmintió también que haya interpuesto alguna demanda relacionada con la bioserie: "No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada.

No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas".

Además, señaló que la producción ha sacado de contexto entrevistas pasadas para utilizarlas en su contra y resaltó que, aunque se debe al público, su nombre, imagen y vida son suyos, y que cualquier información oficial será dada por ella misma en su momento.

¿Por qué Florinda está en contra de la bioserie de Chespirito?

La serie, que narra aspectos de la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños, ha despertado una amplia respuesta entre seguidores y críticos, en especial por la forma en que se retrata la relación entre Chespirito y Florinda Meza.

La actriz ha estado activa en sus redes sociales desde el lanzamiento del primer capítulo, desmintiendo episodios y aportando su propia versión de los hechos que se presentan en la trama.

La polémica no solo gira en torno al contenido de la bioserie. Días antes, Florinda Meza declaró no haber iniciado acciones legales contra los hijos de Roberto Gómez Bolaños por la realización de la serie, pese a la especulación surgida en medios y redes sobre posibles disputas legales por derechos de imagen y representación.

La reacción de Meza ha generado revuelo entre los seguidores de Chespirito y ha abierto el debate sobre la veracidad y el respeto hacia la memoria del icónico comediante.

En paralelo, María Penella , nieta de Chespirito, también ha declarado públicamente sobre su relación con Florinda, afirmando que " no es mi abuela ", agregando otra capa de controversia al entorno familiar y mediático.

, nieta de Chespirito, también ha declarado públicamente sobre su relación con Florinda, afirmando que " ", agregando otra capa de y mediático. La polémica entre estas producciones pone en evidencia la complejidad de retratar figuras públicas tan queridas y la sensibilidad que envuelve sus historias.