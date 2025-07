Max Max: "Quise hacer música para escuchar, no necesariamente para bailar"

El cantautor cubano Yoandri Castro Max, conocido artísticamente como Max Max, lanza su primera producción discográfica, A media luz, un álbum de corte acústico y bohemio compuesto por diez canciones de su autoría. Durante su visita a la República Dominicana, Max conversó con Diario Libre junto a Marti Cuevas, presidenta de Mayimba Music, sobre el concepto de esta obra, la creación de sus temas y su evolución musical.

—¿Cómo defines esta producción?

Es un disco completamente acústico y bohemio. Trata sobre el amor y el desamor, pero desde una perspectiva positiva. No es para lamentarse, sino para mirar hacia adelante. Como dice Álvaro Torres, cuando un amor termina parece que el mundo se nos cae, pero después llega un nuevo amanecer y volvemos a enamorarnos. Así está planteado el disco: emociones reales, sin victimismo.

—¿Qué rol tuviste dentro del proceso creativo y cuántos temas contiene el álbum?

Contiene diez canciones, todas escritas por mí. Hice los arreglos de ocho y fui el productor musical de todo el disco. Los otros dos arreglos son de Juan Kemmel Barrera, un músico cubano excelente. Hay canciones que compuse hace tiempo y otras más recientes, como el sencillo Amor de tres.

—Amor de tres se promociona en dos versiones. ¿Cómo surgió esa idea?

Una es una fusión de flamenco, bachata y pop, con Wason Brazobán y el español Aimar Habibi. La otra versión es en salsa, con arreglo del maestro Pedro de Jesús, un músico cubano radicado en Estados Unidos. Él ha sido un hermano y un puente fundamental con Mayimba Music. Ambas versiones forman parte del disco y están disponibles en plataformas digitales.

—¿Por qué decidiste hacer una producción acústica?

Quise que fuera una música para escuchar con calma, no necesariamente para bailar. La percusión es mínima: cajón flamenco, bongó y elementos sutiles. El foco está en las guitarras y el diálogo instrumental. Hay piezas con tres guitarras, otras con dos, y también una canción para guitarra sola.

—¿Cuáles son esas piezas destacadas?

Una se llama Una canción a La Habana, que le escribí a la ciudad. Otra es Me diste todo, inspirada durante el inicio de la pandemia. También está La estufa, hecha solo con piano, cello y voz, donde un hombre conversa frente a la estufa sobre un amor que ya no está. "Todo te lo di, con lo fácil que es amar y ser feliz", dice la letra. Es muy especial para mí.

—Marti, ¿cómo llegaste a conocer a Max y qué motivó tu apoyo al proyecto?

Como somos una empresa independiente no podemos tener muchos artistas, pero cuando uno nos toca profundamente, como Max, lo asumimos con el corazón. Él tiene una musicalidad única, una voz que conmueve y una sensibilidad poco común. Cuando Pedro de Jesús nos lo presentó, confiamos de inmediato. Max canta, compone, arregla y tiene una ética impecable.

—Hay un solo de saxofón muy comentado. ¿Quién lo interpretó?

Fue Marti Cuevas. En el tema No entendí esa parte, ella hizo un solo de saxofón tenor precioso, con un aire jazzístico. Fue muy delicado, respetando el concepto acústico del disco.

—Marti, ¿cómo fue tu experiencia como música invitada en esa pieza?

No suelo grabar en los discos que represento, pero esa canción me conmovió y sentí que podía aportar. Lo hice con mucha emoción, cuidando el tono y respetando la esencia de la canción. Es una de mis colaboraciones favoritas.

—Max, ¿cómo describirías tu formación musical?

Nací en Camagüey, Cuba. Mi infancia estuvo rodeada de boleros, rancheras, corridos y, sobre todo, música dominicana. Escuchaba a Juan Luis Guerra, Víctor Víctor, Sonia Silvestre, Eddy Herrera... Aprendí canciones como Carolina desde niño. También viví en la República Dominicana en 2003, donde fui cantante de la orquesta de Aníbal Bravo.

—Tienes formación en canto lírico. ¿Sigues vinculado a ese mundo?

Sí. Cuando vine a Dominicana estaba en tercer año de canto lírico. Recientemente, el Instituto Superior de Arte de La Habana me dio la oportunidad de concluir la carrera. Haré el papel de Alfredo en la ópera La traviata, de Verdi, como proyecto de graduación. Es un reto enorme y un sueño cumplido.

—¿Planeas continuar residiendo en Cuba?

Llevo 25 años en La Habana, pero la vida da muchas vueltas. Estamos tramitando una visa para ir a Estados Unidos y seguir creciendo. Uno nunca sabe a dónde lo llevará el camino.

—¿Qué representa para ti el respaldo de Mayimba Music?

Una bendición. Soy un artista independiente, sin conexiones, sin padrinos. Mayimba me abrió las puertas cuando muchas otras compañías no lo hicieron. Estoy profundamente agradecido con Marti, Pedro, Fefo y todo el equipo. Me brindaron una oportunidad que creí que no llegaría nunca.

—Marti, ¿cómo ves el futuro artístico de Max?

En Cuba hay artistas con un talento descomunal, pero muchos están aislados. Max tiene una luz especial. Es disciplinado, agradecido y auténtico. Apostamos por él porque creemos que tiene todo para conquistar públicos fuera de la isla. Lo vimos desde el primer momento.

A media luz está compuesto por los temas:

Amor de tres

Fue a primera vista

Mi corazón y yo

No entendí esa parte

Una canción a La Habana,

Encrucijada

La estufa

Me diste todo

Un sueño final

Arréglate