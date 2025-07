Artista dominicano Roque presenta su nuevo sencillo "Trust Issues"

Tras su concierto el pasado 28 de junio, el cantante y compositor dominicano Roque regresa al panorama musical con el lanzamiento de "Trust Issues", una propuesta fresca con la que apuesta al pop anglosajón contemporáneo.

Aunque el ritmo es alegre y movido, la letra nace de una lucha interna que muchos enfrentan al intentar abrir el corazón después de haber sido lastimados.

El tema aborda el miedo a proyectar heridas del pasado en nuevas relaciones y el esfuerzo por evitar que el dolor se repita en el presente. "Trust Issues es una de esas canciones que, como me gusta decir, puedes bailar mientras lloras", comenta Roque.

Este sencillo marca un paso firme en la evolución artística de Roque, quien ya había sorprendido a sus seguidores con "Taste Like Summer", una canción que rápidamente se convirtió en favorita entre sus fans, informó mediante una nota de prensa.

"Sentía cómo el verano se acercaba, cómo el calor iba subiendo junto a todas las ganas de salir a disfrutar esta estación del año, y eso quise reflejar con Taste Like Summer. Me alegra tanto ver cómo, haciendo un género tan poco usual —pop en inglés—, mi música se va expandiendo por todo el país y encontrando hogar en los corazones de mis fans."

"Sé que el género pop en inglés no es algo muy común en el país, y eso no me molesta para nada. A veces hay que salir del molde para crear ideas que impacten positivamente en la cultura", afirma.

"Estoy construyendo algo diferente, para la gente correcta. Si eso eres tú, eres más que bienvenido a formar parte de este viaje."

Aunque su recorrido apenas comienza, Roque deja claro que su visión va mucho más allá de lo inmediato, y promete que lo mejor aún está por venir.

Te puede interesar La cantautora Cristina Casado lanza este viernes su primer sencillo "Lilac" junto a su videoclip

¿Quién es Roque?

Roque es un cantante, productor y compositor dominicano que ha decidido expresarse a través del pop en inglés, construyendo su carrera de forma independiente desde su habitación, donde comenzó a escribir y producir la música que hoy compone su creciente catálogo.

En el verano de 2022, captó la atención del público con el lanzamiento de "Friday Night", tema que se volvió viral en TikTok y logró posicionarse orgánicamente en el Top 5 de canciones más escuchadas en Spotify República Dominicana.

Desde entonces, ha presentado temas como "2010", que acumuló cientos de reproducciones en su primer mes y marcó un hito en su trayectoria al llevarlo por primera vez al escenario para interpretarla en vivo frente a su audiencia.