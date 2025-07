Cándido, del grupo Militantes, el rapero cuyo mensaje ha transformado a los privados de libertad

El rapero dominicano Cándido Bierd, del grupo católico Militantes, tiene dos décadas llevando un mensaje constructivo, positivo y en valores a los jóvenes.

A través del apostolado, Cándido ha evangelizado dentro de las cárceles y en centros educativos y cada año organiza conciertos a beneficio de fundaciones e instituciones.

En este 2025, estarán llevando a cabo el congreso de oración, alabanza y sanación "R.A.P." a beneficio de la Pastoral Penitenciaria, el próximo 31 de agosto en el Colegio Quisqueya a las 8:00 a.m.

Será un evento musical y de fe donde los asistentes recibirán un mensaje que impactará sus vidas.

Para asistir, el costo de la entrada al concierto-congreso, no es más que cualquier aporte que la persona quiera dar. En una entrevista con Diario Libre, Cándido abundó: "La entrada va a ser un paquete de papel de baño, un galón de cloro, enlatados, jabón de cuaba y desodorante, así como alimentos no perecederos".

Dijo que todo lo que recolectado será donado a la Pastoral Penitenciaria para que ellos se encarguen de distribuirles las cárceles "donde haga falta de eso que nosotros estamos llevando".

Entre los centros que serán beneficiados están las cárceles de menores, la cárcel de San Luis, que es el reclusorio de niñas menores. La Pastoral Penitenciaria está ubicada en la parroquia Epifanía del Señor en Villa Carmen, Santo Domingo Este.

Restaurado, amado y perdonado

El también congreso católico versará sobre tres temas: "Restaurado, amado y perdonado" que Cándido ha abreviado como R.A.P.

"Después de cada tema tenemos una propuesta musical. Hay un momento de oración luego de cada intervención. Después seguimos con el segundo tema y la propuesta musical se adaptará en base a la línea de lo que se ha tratado", detalla.

Participarán los artistas Edgar Fernández, Junior Ramírez, Melchor Maldonado, María Isabel, Francis Espinal, Jonathan Plasencio, Propiedad de Cristo, Adrian Santana, Enrique Feliz, Fiat Music; el reverendo padre Wadner y el reverendo padre Keiter.

Su carrera

Cándido Bierd comenzó su carrera en la primera década del 2000 conformando el grupo católico Militantes, de tres integrantes, junto a Edgar Joel, que ahora vive en los Estados Unidos y Grisel, actualmente en otro proyecto. Lanzaron su primer álbum en el año 2005.

¿Cómo tú defines tu recorrido musical como artista cristiano? "Tengo dos décadas en la música y no solo en la música, he sido misionero del mensaje de Dios y he viajado a hacer misiones fuera. También hemos sido nominados en Premios Soberano".

Su vocación por enseñar la vive de manera integral, pues es educador y trabaja en el Ministerio de Educación como supervisor de los maestros del área de Formación Integral Humana y Religiosa, sin dejar de dar clases.

Sobre la influencia de la música cristiana en el público masivo, Cándido expresa que la gente con las redes sociales puede darse más cuenta de los artistas y sus lanzamientos, pero siempre ha estado presente su importancia.

"Pero a nivel de mainstream, se puede decir que se ha notado mucho más en los últimos años. Ahora mismo se han roto esquemas con la música cristiana de una manera única. Ya no solo Mozart La Para, por decir un nombre de un artista; no solo es llenar un estadio. O sea, ya cualquiera de nosotros, para la gloria de Dios, puede llenar un estadio".

Continúa: "En 2024 realizamos un evento en uno de los pabellones del Olímpico y se llenó completo, para la gloria de Dios. Para nuestro congreso esperamos la presencia de tres mil a cuatro mil personas. A pesar de que la entrada sea esa, mediante donación de materiales, hay un sinnúmero de personas esperando algo por parte de nosotros".

Una experiencia transformadora

Con la Biblia en manos, cargado de fe, optimismo y música, Cándido se traslada varias veces al año a las cárceles más peligrosas del país a predicar.

Al pedirle que nos cuente un testimonio de lo que han impactado sus palabras en los privados de libertad, esto nos relató:

"Estoy en la capilla de La Victoria en una charla con 300 presos y en un momento de oración, justamente cuando estamos orando, un preso empieza a vocear. -¡Militante! ¡Militante! Abrimos los ojos, todos empiezan a abrir los ojos, a mirarlo a él. Y ese preso ha dicho: ¡Militante! ¡Se nos pasó la hora de comida por estar orando contigo! Ese fue un día donde yo puedo decirte que me asusté. Y él me dijo, ¡pero tranquilo que el alimento que tú trajiste es más! ¡Es mucho más! Y es lo que necesitaba. ¡Sigamos orando!".

Necesito que entiendas que un preso, si dejó de comer el lunes a las 12:00 del mediodía, él va a volver a comer el martes a las 12:00. Y esos jóvenes, esos presos, sacrificaron su hora de almuerzo, su comida, porque ellos no le van a dejar esperar a las 2:00 de la tarde para ir a comer; no, nada de eso. El que no comió el lunes, vuelve a comer mañana. Y ellos sacrificaron eso por quedarse en un momento hablando con Dios. Entonces, cuando pasan cosas como esa, uno puede confirmar lo bello de hacer esta obra que papá Dios nos manda a hacer".

Dijo que otra de las labores más gratificantes ha sido educar a los niños y niñas detenidos en distintas cárceles, a quienes el Ministerio de Educación les ha permitido tomar las pruebas nacionales.

Cándido transmite un mensaje a través de la música urbana mediante la cultura del hip hop. Él dice que el rap lo encontró.

El congreso R.A.P (Restaurado, Amado y Perdonado) es también el nombre del próximo álbum que va a lanzar Cándido Bierd. "El congreso servirá para el lanzamiento de estas canciones. Después de cada ponencia van canciones específicas con respecto al perdón, porque, como dice mi tema, -el Señor me perdonó, me amó y justamente me restauró", concluye.