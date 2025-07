Chuck Mangione, destacado músico y compositor estadounidense, falleció esta semana a los 84 años en su residencia de Rochester, Nueva York, según informó su representante. La causa del deceso fue natural.

Nacido en 1940 en Rochester, Mangione fue conocido principalmente por su dominio del fliscorno y por fusionar el jazz con elementos del pop, lo que lo hizo especialmente accesible para el gran público.

Estudió en la Eastman School of Music y formó parte del grupo The Jazz Brothers junto a su hermano Gap Mangione. También integró los Jazz Messengers de Art Blakey, una de las agrupaciones más influyentes del jazz moderno.

Su carrera alcanzó proyección internacional en la década de 1970 con temas como "Feels so good", cuya producción discográfica es considerada uno de los álbumes de jazz más exitosos de todos los tiempos.

Mangione obtuvo dos premios Grammy: el primero en 1977 por la composición "Bellavia" y el segundo en 1979 por la banda sonora de The Children of Sanchez. Varias de sus piezas, como "Chase the clouds away" y "Give it all you got", fueron utilizadas en los Juegos Olímpicos, consolidando su legado en eventos de alcance global.

Además de su prolífica carrera musical, Mangione tuvo una presencia destacada en la cultura popular. Participó como él mismo en la serie animada King of the Hill, donde fue un personaje recurrente entre 1997 y 2003. Su música ha sido utilizada en películas, series y campañas publicitarias, lo que ha mantenido su obra vigente entre nuevas generaciones de oyentes.

En República Dominicana

El músico se presentó en varias ocasiones en la República Dominicana, siendo una de las más recordadas la del año 2007, cuando ofreció un concierto histórico junto a la agrupación Spyro Gyra en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La función fue descrita como una de las más memorables de ese año, con interpretaciones de clásicos como "Children of Sánchez" y "Feels So Good".

Chuck Mangione será recordado por su sensibilidad musical, su capacidad de innovación dentro del jazz y su cercanía con el público. Tenía 84 años.