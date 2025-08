El reconocido cantautor colombiano Andrés Cepeda visitará el país este 15 de agosto para presentarse en el Teatro Nacional, en el marco de su gira internacional "Nuestra vida en canciones". En conversación con Diario Libre, habló sobre su nuevo trabajo discográfico, "Bogotá Deluxe Edition", su vínculo con el público dominicano y su visión del momento actual de la música latina.

—Este nuevo álbum, "Bogotá", ¿cómo lo defines emocionalmente?

Es mi memoria emocional. Totalmente. Es un disco muy autobiográfico que retrata mi experiencia vital en la ciudad que me vio crecer y formarme como artista y como persona. Muchas de las historias más importantes de mi vida están ligadas a Bogotá, y por eso este álbum tiene un peso especial.

—¿Qué trae esta edición deluxe?

Incluye tres canciones nuevas que habíamos reservado para este formato y que lanzamos en vinilo, algo que me ilusiona mucho porque la música se escucha distinto ahí. Vamos a presentarlo en vivo el 6 de agosto, en el cumpleaños de Bogotá, en el Teatro Colombia. Y luego, el 15, estaremos en Santo Domingo continuando la gira.

—Has tenido un año muy movido, ¿cómo valoras esta etapa de tu carrera?

Muy significativa. Hemos recorrido Colombia con la gira de estadios y arenas, luego fuimos a Europa, y después a Estados Unidos. Ha sido un año vertiginoso, pero lleno de gratitud. Y además estamos preparando un álbum en vivo grabado en formato Big Band, que esperamos lanzar a finales de año.

—En medio de tantas giras, ¿cómo logras el equilibrio para seguir creando?

Trato de aprovechar los viajes para tomar unos días antes o después y escribir. Vivo en una casa de campo cerca de Bogotá, con estudio propio, y allí, en medio de la naturaleza, puedo trabajar sin distracciones.

—¿Qué tan importante es Estados Unidos para tu carrera hoy?

Muchísimo. Hay un público latino muy conectado. Vamos en octubre y noviembre a hacer doce ciudades en la costa este y, en febrero, otras tantas en la costa oeste. Es un mercado que no podemos descuidar.

—¿Y el mercado europeo?

También es clave. Acabamos de regresar de una gira por España. La idea es volver cada dos años con el show del momento. En este caso, "Nuestra vida en canciones".

—¿Cuáles son los desafíos actuales para un cantautor como tú?

Adaptarse a los cambios. La industria evoluciona, la forma de consumir música también. Es fundamental seguir creando, pero también renovar el espectáculo, ofrecer cosas distintas para que el público siempre se sorprenda.

—En esa renovación, ¿cómo gestionas la música y el mercadeo?

Es un trabajo de equipo. Ahora estamos con Warner, pero gran parte del mercadeo también surge desde nuestro propio equipo artístico y de promoción. La disquera aporta, pero uno también tiene que estar activo y propositivo.

"Los espero con los brazos abiertos en el Teatro Nacional. Será una noche muy especial, llena de canciones, emociones y agradecimiento" Andrés Cepeda Cantautor “

—¿Tienes momentos especiales para componer?

Sí. Cuando tengo días libres, me voy a mi casa de campo y me encierro en el estudio. Es un lugar ideal para crear. También invito a músicos y productores a trabajar allá. Eso alimenta mucho el proceso creativo.

—¿Cómo ves la sociedad y el mundo hoy desde tu mirada de artista?

Vivimos tiempos complejos. Lo que podemos hacer desde nuestro rincón es trabajar con conciencia y empatía. Cada quien, desde su espacio, puede contribuir a un mundo mejor.

—¿Tienes proyectos con artistas dominicanos en camino?

Por ahora no. Las colaboraciones que estoy lanzando son con artistas de Colombia, Puerto Rico y México: Morat, Luis Fonsi y Ha*Ash. Pero siempre estoy abierto a nuevas propuestas.

—Tu vínculo con el público dominicano es fuerte. ¿Qué significa para ti?

República Dominicana es un país que me recibe siempre con los brazos abiertos. La gente escucha mis canciones, los medios me apoyan, y eso me llena de gratitud. Por eso me encanta venir a trabajar aquí.

—Finalmente, ¿cómo invitas al público a tu concierto del 15 de agosto?

Los espero con los brazos abiertos en el Teatro Nacional. Será una noche muy especial, llena de canciones, emociones y agradecimiento.