Conciertos gratuitos conmemoran el 162 aniversario de la Restauración

Los Hermanos Rosario formarán parte del concierto de cierre por el 162 aniversario de la Restauración, en Ciudad Juan Bosch. ( ARCHIVO )

La conmemoración del 162 aniversario de la Gesta de la Restauración será celebrada con una serie de conciertos gratuitos los días 8, 9 y 10 de agosto en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

La agenda se inicia el viernes 8 de agosto, a las 6:00 de la tarde, en la plazoleta Cristo Park, del sector Cristo Rey. En esta jornada se presentarán Wason Brazobán, Sergio Vargas y El Chaval de la Bachata, en un evento abierto a toda la comunidad.

El sábado 9 de agosto, a las 6:00 de la tarde, el parque Mirador Norte, en Santo Domingo Norte, será el escenario del concierto "¡Que viva la patria!", organizado por la alcaldesa Betty Gerónimo. En esta velada actuarán Eddy Herrera, Chiquito Team Band y Bulin 47.

El domingo

Las celebraciones concluirán el domingo 10 de agosto, desde las 6:00 de la tarde, en la plazoleta del parque Camino Real, en Ciudad Juan Bosch, con las actuaciones de Brazobán, Los Hermanos Rosario y Steffany Constanza.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/06/1003786963-d12adebc.jpg La cantante Steffany Constanza será parte del concierto de cierre por el 162 aniversario de la Restauración, en Ciudad Juan Bosch. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/06/1003777922-960521e3.jpg Wason Brazobán participará en los conciertos por la Restauración con presentaciones en Cristo Rey y Ciudad Juan Bosch.

El presidente Luis Abinader, ha reiterado su respaldo a este tipo de iniciativas, al valorar su importancia para la promoción de los valores patrios, el fortalecimiento de la identidad cultural y el apoyo al talento artístico nacional.

Además de rendir homenaje a los héroes de la Restauración, estas actividades representan una oportunidad para dinamizar la economía local, generar empleos y ofrecer espacios de recreación para las familias.