×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Restauración
Restauración

Conciertos gratuitos conmemoran el 162 aniversario de la Restauración

Agenda cultural de agosto incluye conciertos gratuitos en Santo Domingo para toda la comunidad

    Expandir imagen
    Conciertos gratuitos conmemoran el 162 aniversario de la Restauración
    Los Hermanos Rosario formarán parte del concierto de cierre por el 162 aniversario de la Restauración, en Ciudad Juan Bosch. (ARCHIVO)

    La conmemoración del 162 aniversario de la Gesta de la Restauración será celebrada con una serie de conciertos gratuitos los días 8, 9 y 10 de agosto en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

    La agenda se inicia el viernes 8 de agosto, a las 6:00 de la tarde, en la plazoleta Cristo Park, del sector Cristo Rey. En esta jornada se presentarán Wason Brazobán, Sergio Vargas y El Chaval de la Bachata, en un evento abierto a toda la comunidad.

    El sábado 9 de agosto, a las 6:00 de la tarde, el parque Mirador Norte, en Santo Domingo Norte, será el escenario del concierto "¡Que viva la patria!", organizado por la alcaldesa Betty Gerónimo. En esta velada actuarán Eddy Herrera, Chiquito Team Band y Bulin 47.

    RELACIONADAS

    El domingo

    Las celebraciones concluirán el domingo 10 de agosto, desde las 6:00 de la tarde, en la plazoleta del parque Camino Real, en Ciudad Juan Bosch, con las actuaciones de Brazobán, Los Hermanos Rosario y Steffany Constanza.

    Expandir imagen
    La cantante Steffany Constanza será parte del concierto de cierre por el 162 aniversario de la Restauración, en Ciudad Juan Bosch.
    La cantante Steffany Constanza será parte del concierto de cierre por el 162 aniversario de la Restauración, en Ciudad Juan Bosch.
    Expandir imagen
    Wason Brazobán participará en los conciertos por la Restauración con presentaciones en Cristo Rey y Ciudad Juan Bosch.
    Wason Brazobán participará en los conciertos por la Restauración con presentaciones en Cristo Rey y Ciudad Juan Bosch.

    El presidente Luis Abinader, ha reiterado su respaldo a este tipo de iniciativas, al valorar su importancia para la promoción de los valores patrios, el fortalecimiento de la identidad cultural y el apoyo al talento artístico nacional.

    • Además de rendir homenaje a los héroes de la Restauración, estas actividades representan una oportunidad para dinamizar la economía local, generar empleos y ofrecer espacios de recreación para las familias.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.