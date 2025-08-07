×
El Blachy continúa su gira por Estados Unidos con presentaciones en varios estados

El artista realiza una gira por varias ciudades del país como parte de su expansión internacional

    Expandir imagen
    El Blachy continúa su gira por Estados Unidos con presentaciones en varios estados
    El Blachy en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    El Blachy sigue avanzando en su carrera musical con una serie de presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos. En las últimas semanas, se ha presentado en Florida, Maryland, Illinois y Carolina del Norte, donde el público ha asistido en gran número para escuchar su repertorio en vivo.

    Durante cada concierto, el artista interpretó temas populares como "Hola Perdida", logrando la participación activa de los asistentes. La gira ha sido parte de su estrategia para expandir su presencia en el mercado internacional.

    Actualmente, El Blachy continúa su recorrido por otros estados del país, sumando fechas a su agenda y presentándose ante nuevas audiencias.

    Más

    • El artista busca consolidar su proyecto musical en nuevos territorios, manteniendo una agenda activa de presentaciones.
    • Su proyección en Estados Unidos forma parte del crecimiento de su carrera en la música latina.
