El Blachy continúa su gira por Estados Unidos con presentaciones en varios estados

El Blachy sigue avanzando en su carrera musical con una serie de presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos. En las últimas semanas, se ha presentado en Florida, Maryland, Illinois y Carolina del Norte, donde el público ha asistido en gran número para escuchar su repertorio en vivo.

Durante cada concierto, el artista interpretó temas populares como "Hola Perdida", logrando la participación activa de los asistentes. La gira ha sido parte de su estrategia para expandir su presencia en el mercado internacional.

Actualmente, El Blachy continúa su recorrido por otros estados del país, sumando fechas a su agenda y presentándose ante nuevas audiencias.

El artista busca consolidar su proyecto musical en nuevos territorios, manteniendo una agenda activa de presentaciones.

Su proyección en Estados Unidos forma parte del crecimiento de su carrera en la música latina.