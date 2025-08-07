Wilfrido Vargas despide a José Rafael Lantigua con un emotivo mensaje de agradecimiento y admiración

José Rafael Lantigua, exministro de Cultura, falleció a los 70 años; su amigo, el merenguero Wilfrido Vargas, lo despidió con emotivo mensaje. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido cantante y músico dominicano Wilfrido Vargas ha compartido un emotivo mensaje en el que se despide de su querido amigo y colaborador, José Rafael Lantigua, quien falleció recientemente.

En sus palabras, Vargas expresa una mezcla de tristeza y profunda gratitud hacia Lantigua, quien fue una figura clave en su banda y en su carrera durante los años 70.

José Rafael Lantigua, aunque no formaba parte de la banda como músico, se destacó por su rol como un elemento fundamental en la gestión, la visión y la creación de momentos memorables para Wilfrido Vargas y Los Beduinos.

Según Vargas, Lantigua fue un ser excepcionalmente sensible, capaz de transformar acciones cotidianas en experiencias que tocaban el alma de quienes lo rodeaban.

"José Rafael Lantigua fue más que un aliado, fue ese integrante de la Banda que no tocaba instrumentos, pero afinaba voluntades y armonizaba sueños. Su gran sensibilidad transformó gestos en puentes afectivos, ideas en impacto, y cada acción en una caricia al alma de quienes más necesitaban alegría".

Wilfrido Vargas recordó cómo Lantigua, desde su rol de líder y gestor, contribuyó significativamente a la proyección y el crecimiento del fenómeno musical que fue Wilfrido Vargas y Los Beduinos en la década de los 70. Entre sus logros más destacados, se encuentran:

La creación del Fans Club " La Gente de Wilfrido ", un canal que permitió acercar al público con el artista y consolidar la relación con sus seguidores.

La promoción de la revista "Wilfrido Informativo", una publicación pionera que documentaba las actividades de la banda con un enfoque editorial innovador para la época.

La creación del proyecto "Wilfrido en Vivo" junto a Don Freddy Ginebra, una plataforma que amplificó la presencia y proyección de la banda.

Su participación en acciones humanitarias como la organización de presentaciones en el Psiquiátrico del 28 y en diversas cárceles del país, llevando música y alegría a lugares donde pocos se atreven a ir.

Sobre estos logros, Wilfrido Vargas afirmó: "En los años 70´s, José Rafael orquestó y se hizo parte activa de actividades que nos dejaron momentos memorables que hoy, aunque compungido, puedo y debo mencionar: promovió la creación del Fans Club "La Gente de Wilfrido" y la revista "Wilfrido Informativo", una joya vanguardista que comunicaba nuestras actividades con pulso editorial".

Vargas también destacó el carácter inclusivo y humano de José Rafael Lantigua, quien comprendió el fenómeno musical de Wilfrido Vargas desde una perspectiva única. No solo fue un aliado en el ámbito artístico, sino también un defensor de llevar la música y la alegría a aquellos que más lo necesitaban.

"José Rafael no solo entendió el fenómeno Wilfrido Vargas: lo nutrió, lo enriqueció, contribuyó activamente a su expansión y, con sus enfoques, lo hizo más inclusivo."

La huella de Lantigua también quedó plasmada en su capacidad para tocar las vidas de aquellos que habitualmente quedaban fuera del foco mediático. Wilfrido Vargas expresa cómo su amigo no solo cambió la vida de la banda, sino de muchos otros:

"José Rafael fue un ser excepcional, un hombre cuya sensibilidad tocó el alma de las personas. Hizo cosas extraordinarias desde su rol, pero también con sus ocurrencias y su humanidad".

Despedida de un amigo y hermano

Para Wilfrido Vargas, la partida de José Rafael Lantigua deja un vacío irremplazable. A pesar de la tristeza, el cantante dominicano termina su mensaje con un agradecimiento eterno y un tributo a la figura de Lantigua.

"Tu legado sigue resonando en mi alma y en la de todos los que fueron tocados con tus ocurrencias y acciones. Descansa en paz, hermano".

Este emotivo adiós refleja la profunda relación y el respeto que existía entre ambos, más allá de la música, y el impacto duradero que José Rafael Lantigua dejó en la vida y carrera de Wilfrido Vargas.