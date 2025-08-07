Sonia Sivestre vive en su música

Los artistas Marina Frías, José Antonio Rodríguez y Sabrina Estepan interpretarán canciones del repertorio de Sonia Silvestre en el homenaje por su natalicio. ( ARCHIVO )

En una noche dedicada a la memoria de una de las voces más emblemáticas de la música dominicana, Lungomare Bar & Lounge presentará el Tributo a Sonia Silvestre este jueves 14 de agosto, a partir de las 9:00 de la noche.

La producción artística del evento es una iniciativa del gestor cultural Alexis Casado y el empresario artístico Edmond Elías, quienes han unido esfuerzos para rendir homenaje a una figura fundamental de la canción dominicana. Ambos se destacan por su compromiso con la difusión del arte y el fortalecimiento de la memoria musical del país.

El tributo reunirá a un destacado elenco de artistas que interpretarán el repertorio de Silvestre, evocando su legado musical y su voz comprometida con las causas sociales. Entre los invitados figuran Carlos Luis, Johanna Almanzar, Susana Silfa, Sonia Alfonso, Karina Aguavivas, Sabrina Estepan, Marina Frías, José Antonio Rodríguez y Cristina Casado, quienes honrarán a la inolvidable intérprete de temas como Yo quiero andar y Ojalá.

El evento no tendrá costo de entrada, aunque se establece un consumo mínimo de 1,000 pesos por persona. Para reservas e información, los interesados pueden comunicarse al 829-643-6383.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de Lungomare Bar & Lounge, ubicado en la avenida George Washington número 365, en el Malecón de Santo Domingo, un entorno íntimo y elegante que servirá de escenario para una noche cargada de emoción, música y homenaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-112854-am-2-9c72db00.jpeg El cantautor Carlos Luis, entre los invitados.

Con esta propuesta, Lungomare reitera su compromiso con la promoción del arte nacional, reconociendo la trascendencia de figuras como Sonia Silvestre, cuya obra continúa inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y públicos.

Natalicio

La fecha del homenaje coincide con la conmemoración del natalicio de la fenecida artista, quien cumpliría un año más de vida el 16 de este mes. Esta ocasión especial añade un significado aún más profundo a la velada, al recordar no solo su legado artístico, sino también su nacimiento como símbolo de la cultura dominicana.

La dirección musical del evento estará a cargo del maestro Rafelito Mirabal, figura clave en la proyección del jazz y la música popular dominicana, quien aportará su sello distintivo a este homenaje especial.