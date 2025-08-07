Ministerio En el Cielo Worship realiza segunda grabación en vivo con invitados internacionales

La grabación de En el Cielo Worship estará disponible en YouTube y todas las plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

El ministerio de música cristiana En el Cielo Worship realizó su segunda grabación en vivo en el auditorio Iglesia Tabernáculo de Adoración, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con invitados nacionales e internacionales como Luis Moreno y Emanuel Deliser desde Panamá.

El recital se hizo bajo la dirección y producción de Infinity Network Media y el sello discográfico Camila Studio.

En una noche de comunión y exhortaciones bíblicas, con la asistencia de cientos de personas, el grupo presentó sus nuevas canciones, las cuales fueron aceptadas con mucha efusividad.

"Estamos felices de poder hacer nuestra segunda grabación, agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de adorar para su reino y nuestra música trascienda a nivel nacional e internacional, nuestra misión es cambiar corazones y según llevando el evangelio a través de la música", enfatizó el grupo.

Esta grabación estará disponible en YouTube y todas las plataformas digitales dentro de los próximos meses.

En el Cielo Worship es un grupo de música cristiana conformado por los jóvenes Moisés Echevarría, líder y vocalista; Michael Stiven Holo, bajista y Victor Tejada, como baterista, un grupo de amigos a quienes les une la pasión por las artes musicales y el amor por Dios.

´´Nuestro principal objetivo es poder ganar almas para el Señor Jesús a través de nuestras letras, poder ser usados por Dios como luz de salvación y bendición para nuestra amada ciudad de Santiago y que esa gracia llegue a las naciones del mundo con nuestra adoración", son las palabras de su talentoso líder Moisés Echevarría, quien además es compositor, guitarrista profesional y productor musical.