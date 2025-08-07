MumboW: una propuesta musical irreverente que mezcla ritmos, ironía y poder femenino

El dúo compuesto por Alexis De Peña y Carla Moon presenta "MumboW", una propuesta musical irreverente. ( FUENTE EXTERNA )

Con un sonido ecléctico, fresco y lleno de matices, llega MumboW, un proyecto musical que se estrena oficialmente con el lanzamiento de su primer disco, una propuesta que promete marcar diferencia en la escena contemporánea con su estilo irreverente, auténtico y provocador.

MumboW es una receta sonora que mezcla elementos diversos, estilos globales y ritmos bailables, con una pizca de color urbano.

"MumboW no solo es música: es actitud, es narrativa de impacto, es irreverencia con identidad" “

A través de sus letras, aborda con ironía y humor el comportamiento social de esta época, centrándose en las interacciones humanas y las relaciones que hoy nacen, se deforman o florecen a través de las redes sociales.

Detrás de MumboW

Detrás del proyecto están Carla Moon y Alexis De Peña, una dupla creativa que ha logrado una química poderosa. Carla aporta su voz única y letras con mirada femenina, directa y chispeante. Es una mujer libre, romántica, determinada y con poder, que transmite en cada canción una postura sin miedos.

Alexis, con más de 30 años de carrera en la música, se encarga de la producción, guitarra y también de las letras. Su trayectoria como productor ha estado marcada por la experimentación, colaborando con artistas como Luis Días, Pavel Núñez, Tribu del Sol, Duluc, Irka Mateo, David Almengod, entre muchos otros.

El proceso creativo de MumboW nació en el estudio como una colaboración entre ambos, pero ha crecido hasta convertirse en un proyecto con vida propia, que desafía géneros y etiquetas, apostando por la autenticidad, la mezcla y la libertad artística.

El disco, que ya está disponible en todas las plataformas musicales a través del sello discográfico MuzikVox, está conformado por canciones que reflejan ese espíritu: cotidianas pero profundas, libres pero bien pensadas, con ritmos que invitan al cuerpo a moverse y letras que provocan reflexión, a un shock o a una carcajada.

MumboW se presenta también con una propuesta escénica vibrante, acompañada en vivo por los talentosos músicos Saúl Mera, Maicol Marchena y Ronaury Daniel Soriano en las percusiones, y con el respaldo de Sarimar Trías como asesora de imagen.

