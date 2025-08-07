¿Y Shakira pa´ cuándo? Santo Domingo sigue esperando
La fecha del 26 de septiembre sigue vigente, pero en RD no hay rastro de promoción ni confirmación oficial
Santo Domingo sigue fuera del mapa del tour de la colombiana, aunque la fecha del 26 de septiembre aún está libre... ¿Será el precio, la promo o simplemente que no hay plan?
La gran pregunta del momento es simple pero pesa: ¿viene o no viene Shakira a la República Dominicana?
Desde que la cantante colombiana anunció su esperada gira mundial "Las mujeres ya no lloran", los fans dominicanos no han dejado de escudriñar cada actualización de fechas y ciudades, buscando desesperadamente que aparezca Santo Domingo en la lista. Pero nada. Cero. Nuestro país, por ahora, no figura.
Lo curioso es que la fecha del viernes 26 de septiembre -que está publicada en Tuboleta.com.do para su esperado concierto en Dominicana sigue libre. Eso ha alimentado rumores, esperanzas y teorías.
¿Qué está pasando?
Por lo pronto, no se está haciendo promoción oficial del concierto. La publicidad es casi nula, no hay spots, no hay ni un teaser en redes. Y claro, sin promoción, no hay emoción... ni entradas vendidas.
Y hablando de entradas, los precios podrían estar jugando en contra. En la web de venta de boletas van de 4,875 a 73,750 pesos. Sí, leíste bien: más de 70,000 pesos por ver a Shakira desde lo más cerca posible.
En www.tuboleta.com.do aún quedan disponibles boletas para las áreas de special guest, grupos, así como la entrada general, cuyo precio ya hemos indicado.
Mientras tanto, el calendario oficial de la gira muestra que en agosto y parte de septiembre Shakira estará por México, y el 27 de septiembre tiene una presentación en el Global Citizen Festival de Nueva York.
La artista ha visitado ya Brasil, Perú, Argentina, Chile, México y Colombia, y se espera que reprograme conciertos cancelados en EE. UU.
Entonces, ¿qué falta para que confirmen el concierto? ¿Dominicana quedará fuera del tour como castigo por el poco movimiento inicial?
- Nadie lo sabe con certeza. Por ahora, la única certeza es la incertidumbre. Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, el tiempo avanza y la logística de un show así no se arma de un día para otro.
- Una fuente vinculada a la producción dijo que parece el show no va, pero esperan por una decisión .