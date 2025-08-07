Fallece el productor artístico William Liriano tras complicaciones de salud

William Liriano, destacado productor artístico, falleció tras complicaciones de salud que lo mantuvieron ingresado durante dos semanas en un centro médico de Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

Con profundo pesar, se informó este jueves el fallecimiento del destacado productor artístico William Liriano, quien se encontraba ingresado desde hace dos semanas en un centro médico de la capital, debido a complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por la periodista Viry Baldera, quien envió un comunicado de prensa.

El reconocido productor artístico William Liriano atravesaba uno de los momentos más delicados de su vida. Todo comenzó el pasado jueves 24 de julio, cuando fue ingresado a la emergencia por fuertes dolores estomacales.

En ese momento, el diagnóstico fue ameba, y se le indicó un tratamiento que siguió al pie de la letra.

Sin embargo, el malestar no cedía. Pasaron los días y, para el domingo pasado, su situación empeoró: la dificultad para respirar lo llevó de vuelta a la clínica.

Fue ahí cuando se conoció el diagnóstico real: un cuadro complicado que incluyó un órgano perforado —el colon—, en el que también se detectó un tumor. A esto se sumó un preocupante caso de insuficiencia renal, con ambos riñones comprometidos.

Dos cirugías

El estado de salud no permitía una cirugía inmediata, ya que la perforación había provocado una infección generalizada.

No obstante, el lunes se logró realizar una primera intervención de "control de daños" para limpiar parte de la infección. La operación se llevó a cabo con asistencia respiratoria, intubación y diálisis para suplir la función de los riñones.

Liriano, ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento, deja un legado marcado por su talento , entrega y profesionalismo . Su trabajo impactó a generaciones de artistas, colegas y colaboradores , consolidándose como una figura respetada y admirada en el medio.

