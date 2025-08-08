La música con sabor a patria

Los Hermanos Rosario se presentarán en el concierto "¡Que viva la patria!", como parte de las actividades conmemorativas por la Restauración. ( ARCHIVO )

El próximo 16 de agosto se conmemora el 162 aniversario de la Guerra de la Restauración de la República Dominicana y, dentro del programa de actividades auspiciado por el Gobierno y otras instituciones oficiales, denominado ¡Que viva la patria!, se incluyen conciertos populares este fin de semana en los cuales actuarán destacados artistas.

¡Que viva la patria!

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/07/el-chaval-nueva-1-4087fd62.jpg

Se trata de conciertos gratuitos que prometen un despliegue de alegría y orgullo patriótico mediante las expresiones musicales. Eddy Herrera, Wason Brazobán, Los Hermanos Rosario, Sergio Vargas, El Chaval de la Bachata, Chiquito Team Band, Steffany Constanza y Bulin 47 encabezarán estas presentaciones, que buscan fortalecer la identidad nacional y fomentar la unión familiar en los sectores populares.

Cristo Rey

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/27/1003695718-1785958d.jpg

La agenda de eventos inicia hoy viernes 8 de agosto, a partir de las 6:00 de la tarde, en el sector Cristo Rey, donde por primera vez se realizará un festival musical en la plazoleta Cristo Park, frente al puente. En esta ocasión, Wason Brazobán, Sergio Vargas y El Chaval de la Bachata ofrecerán un espectáculo gratuito destinado a toda la comunidad.

Santo Domingo Norte

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/26/eddy-herrera-lanza-nuevo-album-agradecido-live.jpg

Mañana sábado 9 de agosto, a las 6:00 de la tarde, el parque Mirador Norte, en el municipio Santo Domingo Norte, será el escenario para el concierto ¡Que viva la patria!, organizado por la alcaldesa Betty Gerónimo.

En esta jornada actuarán Eddy Herrera, Chiquito Team Band y Bulin 47, en un evento abierto a todas las familias de la zona.

Ciudad Juan Bosch

Las celebraciones concluirán el domingo 10 de agosto, desde las 6:00 de la tarde, en la plazoleta del parque Camino Real, en Ciudad Juan Bosch. Este cierre contará con la participación de Brazobán, Los Hermanos Rosario y Steffany Constanza.

Entrada libre.

Toque Profundo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/imagen-whatsapp-image-2025-08-07-at-104009-am-9a1a31f4.jpg

La legendaria agrupación de rock Toque Profundo, que lidera Tony Almont, celebra hoy viernes su 36 aniversario sobre los escenarios.

Cuando irrumpieron en la escena local con letras desafiantes y una voz colectiva que habló en alto por toda una generación, su música se convirtió en himno. Hoy, nuevas generaciones también siguen su legado, una propuesta que no pierde vigencia.

El concierto de aniversario será una descarga de canciones esenciales como Botas negras, Libérame, Noche sin luna, El bolero del biónico, Mi país y otras que el público ha convertido en bandera.

Lugar: Hard Rock Café SD. Hora: 9:00 p.m.

Fecha: Viernes 8 de agosto. Boletas en TIX.do.

Noreh

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/imagen-whatsapp-image-2025-08-07-at-104013-am-8db22019.jpg

El cantautor venezolano Noreh llega a Santo Domingo para ofrecer el primer concierto de su gira internacional Noreh Tour 2025.

El evento marca el lanzamiento oficial de su segundo álbum de estudio, titulado Noreh, A Film by la Vida Real, una producción de 15 canciones que exploran temas como el amor, el desamor y el crecimiento personal, con colaboraciones de artistas como Sin Bandera, Lagos, Corina Smith y Jay Wheeler.

Con un enfoque narrativo y cinematográfico, Noreh ha descrito este álbum como una película escrita por la vida real, y ha desarrollado una propuesta visual compuesta por cortometrajes que acompañan cada tema, filmados en un teatro de Bogotá bajo la dirección del venezolano Jaén y la producción de Turbo.

Lugar: Hard Rock Café SD. Sábado 9 de agosto.

Hora: 9:00 p.m.

Boletas en Uepatikets.

Negra Candela

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/imagen-whatsapp-image-2025-08-07-at-104005-am-07c3fa56.jpg

Este sábado, el Centro Cultural de España se llena de ritmo y sabor con el esperado concierto de Negra Candela, una banda que sabe cómo encender el alma con su mezcla única de sonidos del mundo.

Formada en 2013 en Uruguay y compuesta por músicos de distintas partes del planeta, Negra Candela trae bajo el brazo un repertorio fresco, envolvente y lleno de energía.

El concierto se realiza dentro del marco del Programa de Fortalecimiento del Espacio Cultural Iberoamericano, y promete ser una noche cargada de emociones y buena música, con entrada libre hasta completar aforo.

Además, como si fuera poco, contará con invitados especiales de lujo: el legendario Rafelito Mirabal y la contagiosa energía de Bonyé, quienes aportarán aún más sabor a esta experiencia multicultural.

La cita es en el Patio del Centro Cultural de España, un espacio íntimo y vibrante que será el escenario perfecto para esta travesía musical. b

Sábado 9 de agosto, a las 8:00 p.m, en el patio del Centro Cultural de España. Gratis.