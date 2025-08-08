Muere el padre del cantante colombiano Beéle

La noticia de la muerte del padre de Beéle fue confirmada por el productor Dímelo King. ( FUENTE EXTERNA )

El padre del cantante colombiano Beéle, Breyner López, falleció a causa de un infarto. La noticia fue confirmada por el productor Dímelo King.

"Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma de Dimeloking compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil", aseguró.

De la misma manera, se conoció que Breyner López se encontraba en la Clínica Portoazul de Barranquilla. Hasta el momento Beéle, la sensación de la música urbana, no se ha pronunciado frente al fallecimiento de su padre.

Se ha reseñado que no tenía una buena relación con su progenitor.

La última publicación de su padre fue de hace menos de una semana, en el que pedía ayuda a sus seguidores para poder colocar unos reductores de velocidad en una calle de Barranquilla, Colombia.

"Los buses, carros y motos pasan embalados por aquí. Vamos a realizar un bingo para recaudar fondos y para los regalos vamos a acudir a los comerciantes del sector. La idea es colocar de 4 a 6 policías acostados, por eso hago este video", puntualizó en días pasados.

"Ojalá ese bingo se haga es la voluntad del señor Breiner para beneficio de su cuadra", "Que triste noticia tuve la oportunidad de compartir contigo un gran persona y buen padre, descansa en paz", "Mereces estar en un lugar hermoso, descansa en paz", han sido parte de los comentarios.

En 2022, Breyner López expresó su molestia con su hijo por la supuesta falta de apoyo tras no pagar una cuota mensual por el taxi que manejaba para subsistir.

Sin embargo, ambos fueron vistos juntos por última vez el pasado 30 de julio, cuando también se reunió con sus nietos, dejando claro que estaban teniendo una buena relación.

Sobre Beéle

Brandon de Jesús López Orozco (Barranquilla 30 de septiembre de 2002), conocido por su nombre artístico Beéle, es un cantante y compositor colombiano de afro beats y urbano. Conocido por su estilo musical que fusiona ritmos urbanos como el dancehall con sonidos caribeños, se ha posicionado como una de las promesas emergentes de la música latina.

Entre sus éxitos están: "Loco", "Volver" (con Piso 21 y Marc Anthony), "La Plena", "P or vos" y " Si te pillara".