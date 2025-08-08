Sangi Jiménez graba con Take 6 el éxito "Pa´ti"

Es la segunda vez que la agrupación estadounidense Sangi Jiménez graba en español. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Sangi Jiménez anunció el lanzamiento oficial de su nuevo EP, "Pa´ ti", ya disponible en todas las principales plataformas de streaming. Esta coleccio´n de seis canciones busca establecer au´n ma´s a Jimenez como una voz dina´mica y particular en la mu´sica contempora´nea.

"Pa´ ti" muestra la mezcla u´nica de estilos musicales que hace aún más especial a Jiménez, lo que permite que el público experimente una experiencia única a trave´s de letras con sentido y melodi´as contagiosas.

El EP incluye el sencillo principal "Pa´ ti" grabado con el ico´nico grupo vocal y ganador de 10 premios Grammys, Take 6, una colaboracio´n que ha hecho historia musical y preparó el camino para el lanzamiento de esta colección completa.

Otro de los temas que forma parte del trabajo de Sangi, es "Suave", con el que la artista pretende conquistar otro público que disfruta a ún más de los movimientos y los ritmos contagiosos.

Conocida por su voz expresiva y su sonido innovador, Sangi Jimenez continu´a rompiendo barreras arti´sticas con "Pa´ ti", un EP que además agrega al listado a temas como "Una vida loca" y "Ya no quiero".

"Este es un momento que había esperado por mucho tiempo y ver que ya el público podrá disfrutar de mi primer EP, es una bendición. Espero que lo escuchen y disfruten tanto como nosotros al hacerlo", sostuvo la artista femenina que se posiciona como una opción diferente.

De igual manera "Rompamos el hielo" y "Ya no quiero", son temas que complementan este trabajo discográfico que se encuentra en todas las plataformas digitales de música y con el mismo la artista dominicana, demuestra su constante evolucio´n.

"Cada cancio´n cuenta una historia, y estoy increi´blemente emocionada de que mis fans experimenten este nuevo capi´tulo conmigo. Trabajar con leyendas como Take 6 en el tema principal fue un suen~o hecho realidad, y creo que este EP realmente refleja mi crecimiento y mi pasio´n por la mu´sica", cuenta emocionada la artista dominicana.

Es valioso resaltar que es la segunda vez que el emblemático grupo vocal Take 6, graba en español con un artista latino, el primero fue Luis Miguel y ahora Sangi lo trae de regreso al español con el contagioso tema "Pa´ ti".

Más de la artista

Sangi Jimenez es una artista emergente conocida por su estilo vocal distintivo y su mu´sica que desafi´a los ge´nero. Ha hecho una serie de lanzamientos de temas musicales que le han permitido asegurar un espacio en la industria musical.

Con un talento prodigioso, comenzó a componer a los 8 años, una pasión que más tarde perfeccionó con una licenciatura en música. Su carrera se disparó tras una destacada participación en "The Voice Dominicana", donde cautivó a las audiencias como parte del equipo de Juan Magán.

Su música es una mezcla de melodías suavesde R&B con la intensidad rítmica del rap y el afrobeat. Su sonido innovador es evidente en sencillos como "Judas Kiss" y "Ya no quiero".