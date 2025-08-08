Velarán este viernes y sábado al productor artístico William Liriano

William Liriano, productor artístico, en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La familia del reconocido productor artístico William Liriano Soriano ha informado que sus honras fúnebres se llevarán a cabo este fin de semana en Capillas Memorial, ubicada en la Av. 27 de Febrero, Sala Flor del Loto.

El velatorio iniciará hoy, viernes 8 de agosto, desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la noche. Las ceremonias continuarán el sábado 9 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.

Las honras fúnebres continuarán con una misa de cuerpo presente pautada para las 11:00 a.m. Posteriormente, sus restos serán sepultados en el Cementerio Cristo Redentor.

William Liriano falleció el jueves 7 de agosto, luego de permanecer ingresado durante dos semanas en un centro médico de la capital, debido a complicaciones de salud que se agravaron en los últimos días.

El deceso del productor fue confirmado por la periodista Viry Baldera, quien compartió la noticia a través de un comunicado oficial.

En honor a su memoria y siguiendo el legado de solidaridad que siempre lo caracterizó, la familia ha solicitado que, en lugar de flores, quienes deseen rendir homenaje a su vida lo hagan mediante una donación a la Fundación Pañoleta, entidad que ofrece apoyo a pacientes con cáncer y a la que Liriano brindó un firme respaldo en vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/45-obras-1-5d01a1e5.jpg Fotos de archivo del productor William Liriano. (FUENTE EXTERNA)

Más

Los aportes pueden realizarse a través de la siguiente cuenta:

Banco BHD

Cuenta Corriente : 1435 953 0019

: 1435 953 0019 RNC: 430-141-089

"La familia Liriano Soriano agradece profundamente las muestras de afecto, solidaridad y acompañamiento recibidas en este difícil momento", finaliza el comunicado.