William Liriano
William Liriano

Velarán este viernes y sábado al productor artístico William Liriano

Familia pide donaciones a Fundación Pañoleta en memoria del gestor musical

    Velarán este viernes y sábado al productor artístico William Liriano
    William Liriano, productor artístico, en una foto de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    La familia del reconocido productor artístico William Liriano Soriano ha informado que sus honras fúnebres se llevarán a cabo este fin de semana en Capillas Memorial, ubicada en la Av. 27 de Febrero, Sala Flor del Loto.

    El velatorio iniciará hoy, viernes 8 de agosto, desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la noche. Las ceremonias continuarán el sábado 9 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.

    Las honras fúnebres continuarán con una misa de cuerpo presente pautada para las 11:00 a.m. Posteriormente, sus restos serán sepultados en el Cementerio Cristo Redentor.

    William Liriano falleció el jueves 7 de agosto, luego de permanecer ingresado durante dos semanas en un centro médico de la capital, debido a complicaciones de salud que se agravaron en los últimos días.

    El deceso del productor fue confirmado por la periodista Viry Baldera, quien compartió la noticia a través de un comunicado oficial.

    En honor a su memoria y siguiendo el legado de solidaridad que siempre lo caracterizó, la familia ha solicitado que, en lugar de flores, quienes deseen rendir homenaje a su vida lo hagan mediante una donación a la Fundación Pañoleta, entidad que ofrece apoyo a pacientes con cáncer y a la que Liriano brindó un firme respaldo en vida.

    Fotos de archivo del productor William Liriano. (FUENTE EXTERNA)

    Los aportes pueden realizarse a través de la siguiente cuenta:

    • Banco BHD
    • Cuenta Corriente: 1435 953 0019
    • RNC: 430-141-089
    "La familia Liriano Soriano agradece profundamente las muestras de afecto, solidaridad y acompañamiento recibidas en este difícil momento", finaliza el comunicado.

