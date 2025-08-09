Dolly Parton es reconocida como Ícono del Guinness World Records por sus 11 marcas históricas

Dolly Parton es reconocida como Ícono del Guinness World Records, posa con sus 11 certificados. ( FUENTE EXTERNA )

La legendaria cantante y actriz Dolly Parton ha sido reconocida oficialmente como Ícono del Libro Guinness de los Récords Mundiales, en el marco del 70.º aniversario de la organización, gracias a sus impresionantes 11 récords alcanzados a lo largo de su carrera.

La ceremonia se llevó a cabo en los estudios de Nashville, donde Parton recibió el certificado Icon de Guinness World Records, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes del entretenimiento a nivel mundial.

Entre los logros que la hicieron merecedora de este título se encuentran la mayor cantidad de décadas consecutivas con álbumes ubicados entre los 10 primeros lugares de la lista Billboard Country, la mayor cantidad de álbumes de estudio lanzados por una cantante country femenina, y la mayor cantidad de nominaciones al Grammy para una artista femenina del género.

Además, Dolly Parton se convirtió en la primera cantante de country en ser nominada a los codiciados premios EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), una distinción reservada a los artistas más versátiles y exitosos del espectáculo.

Craig Glenday, editor jefe de Guinness World Records, destacó no solo el impacto musical de Parton, sino también su labor humanitaria.

"Dolly es, sin duda, una de las compositoras e intérpretes más célebres de la historia de la música country, como lo reflejan sus numerosos certificados de Guinness World Records, pero su alcance e influencia se extienden mucho más allá del mundo musical".

Glenday también subrayó el compromiso de la artista con causas sociales como la lucha contra la pobreza, la educación, la investigación médica y su conocida campaña de fomento a la lectura infantil a través de la Biblioteca de la Imaginación.

"Es una auténtica leyenda viviente, y es un honor otorgarle el estatus de Ícono de GWR", añadió.

Más

Además de su carrera musical , Dolly Parton ha tenido una destacada trayectoria en el cine , protagonizando películas como 9 to 5 y Steel Magnolias. Fue nominada al Oscar en dos ocasiones por las canciones originales 9 to 5 y Travelin´ Thru, esta última perteneciente a la película Transamérica.

, ha tenido una , protagonizando películas como 9 to 5 y Steel Magnolias. Fue en dos ocasiones por las canciones originales 9 to 5 y Travelin´ Thru, esta última perteneciente a la película Transamérica. Con esta nueva distinción, Dolly Parton reafirma su lugar como una figura icónica de la cultura popular, cuyo legado trasciende generaciones y géneros artísticos.