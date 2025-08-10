Zulinka y Miguel honran a Rubby Pérez en un emotivo debut en Nueva York

Zulinka y Miguel en su debut en United Palace Theatre de Nueva York. ( SUMINISTRADA )

Una noche cargada de emociones y recuerdos vivieron *la familia Pérez Lizardo*, el público y los amigos de Rubby Pérez, quien, desde el cielo, recibió un homenaje digno de su trayectoria de parte de sus hijos y de una fanaticada que lo mantiene vivo en la memoria.

Este sábado, "El gran debut de Zulinka y Miguel" reunió a 3,327 personas en el United Palace Theatre. La producción fue una idea de Enrique Paulino, con producción ejecutiva de Félix Cabrera, y estuvo marcada por el afecto y la lealtad de verdaderos amigos al artista, fallecido trágicamente el pasado 9 de abril.

Zulinka y Miguel contaron con el respaldo de sus hermanos July, Yuzulka y Mariel, así como con la presencia de los nietos de Rubby: Naim, Sara Esther e Ian Marc. Este último protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche al cantar en el escenario, en un gesto que provocó una ovación.

Invitados

El público, de pie, rindió homenaje a La voz más alta del merengue, coreando sus canciones y vibrando con cada artista invitado. Entre ellos, Fernando Villalona, padrino musical de Zulinka y Miguel; Wilfrido Vargas; El Blachy; Ramón Orlando; Jossie Esteban y Alex Bueno, quien dedicó emotivas palabras a Rubby Pérez y lució impecable en su presentación.

Raulín Rosendo, quien inició junto a Rubby en Los Hijos del Rey, dedicó todo su repertorio a la memoria del merenguero. La emoción alcanzó su punto más alto cuando Ian Marc interpretó "Volveré" con una voz potente que, sin duda, pareció escucharse en el cielo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/zulinka-y-miguel-ante-el-publico-del-united-palace-de-ny-31b2d7d0.jpg Uno de los momentos más especiales fue la interpretación de "Color de rosa", tema que ha marcado la carrera de los hermanos y que el público cantó con profunda emotividad. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/zulinka-perez-junto-a-sus-hermanos-mariel--yuzulka-y-july-f8801596.jpg Zulinka Pérez junto a sus hermanos Mariel, Yuzulka y July. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/zulinka-y-miguel-junto-a-su-sobrino-ian-marc-c11d7f83.jpg Zulinka y Miguel, junto a su sobrino Ian Marc.

Zulinka y Miguel

A las 11:10 de la noche, Zulinka y Miguel subieron al escenario para interpretar "Tú vas a volar" y continuar con un repertorio de éxitos que su padre inmortalizó. Zulinka agradeció al público de Rubby por el respaldo total que llenó la sala del United Palace.

Uno de los momentos más especiales fue la interpretación de "Color de rosa", tema que ha marcado la carrera de los hermanos y que el público cantó con profunda emotividad.

Actualmente, Zulinka y Miguel están bajo el manejo de Enrique Paulino, quien representó a Rubby Pérez en Estados Unidos por más de 25 años.

En su última visita a Nueva York, el 3 de abril, el propio Rubby le confió a Paulino el cuidado y manejo de sus hijos "por si algo me sucede", un encargo que cobra especial significado tras su partida.