Maluma detiene su concierto para regañar a una madre por llevar a su bebé al espectáculo

El cantante colombiano Maluma interrumpió su concierto para regañar a una madre que estaba en el público con su bebé de aproximadamente un año sin ningún tipo de protección.

"Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿Cúantos tiene? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están altísimos, donde el sonido está durísimo?", expresó.

El intérprete de Hawái pidió a la mujer que en una próxima ocasión protegiera los oídos del niño o reconsiderara llevarlo a un evento de este tipo.

Un acto de irresponsabilidad

"Eso es un acto de irresponsabilidad... ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Yo a París (su hija) nunca la hubiera traído de un año a un concierto", expresó ante miles de asistentes.

El artista reiteró que sus palabras no eran con ánimo de ofender, sino de generar conciencia sobre el cuidado de los menores en espacios con altos niveles de ruido y aglomeraciones.

"Para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?", concluyó, recibiendo aplausos de parte del público por su intervención.