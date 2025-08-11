En un momento clave de su trayectoria, la cantautora puertorriqueña Melina León estrena Aprendí, su novena producción de estudio, integrada por seis temas en merengue y una balada, grabada en su totalidad en República Dominicana.

La producción estuvo a cargo del maestro Henry Jiménez, ganador del Latin Grammy y responsable de numerosos éxitos de artistas como Milly Quezada, Johnny Ventura, Elvis Crespo y Miriam Cruz. Jiménez, considerado uno de los productores más influyentes del género, contó con la coproducción de Dave Laureano.

Por primera vez en su carrera, León se sumergió de lleno en el ambiente musical dominicano para la creación de un álbum completo, reafirmando su vínculo con el merengue. Como parte de esta propuesta, seleccionó al icónico merenguero Eddy Herrera para colaborar en La mala costumbre, una potente reinterpretación del tema original de la española Pastora Soler.

En su interés por abrir espacio a nuevas voces del género, invitó a la joven merenguera dominicana Didi Hernández a interpretar junto a ella "Yo no creo en los hombres", reafirmando su apuesta por la evolución del merengue.

Del álbum

Aprendí, presentado bajo el sello Jiménez Music Group y distribuido por La Oreja Media Group, incluye además los temas Nunca más, Me dejé llevar, ¿Cuántas veces?" y la balada Para tu mala suerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/3156ebc2-d8a7-4c8b-a8fa-c4e8332a87d9-42e8fb1c.jpeg Melina León presenta su noveno álbum "Aprendí", grabado por completo en República Dominicana. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/937b031c-f7fe-42d0-87e1-cbf633edad8c-ec202bc9.jpeg La cantante puertorriqueña Melina León reafirma su compromiso con el merengue en su nueva producción.

En un contexto en que la mayoría de intérpretes tropicales opta por lanzar sencillos, Melina León asumió el reto de producir un álbum completo. El proceso de selección y producción fue, según la artista, profundamente significativo, y responde a su compromiso con el merengue como expresión artística.

La intérprete iniciará en los próximos días una intensa gira de medios en República Dominicana para promocionar esta nueva propuesta musical.

