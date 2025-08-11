×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Melina León estreno Aprendí
Melina León estreno Aprendí

VIDEO | Melina León presenta "Aprendí", su novena producción de estudio grabada en República Dominicana

Nuevo disco de Melina León incluye a Eddy Herrera y Didi Hernández

    En un momento clave de su trayectoria, la cantautora puertorriqueña Melina León estrena Aprendí, su novena producción de estudio, integrada por seis temas en merengue y una balada, grabada en su totalidad en República Dominicana.

    La producción estuvo a cargo del maestro Henry Jiménez, ganador del Latin Grammy y responsable de numerosos éxitos de artistas como Milly Quezada, Johnny Ventura, Elvis Crespo y Miriam Cruz. Jiménez, considerado uno de los productores más influyentes del género, contó con la coproducción de Dave Laureano.

    Por primera vez en su carrera, León se sumergió de lleno en el ambiente musical dominicano para la creación de un álbum completo, reafirmando su vínculo con el merengue. Como parte de esta propuesta, seleccionó al icónico merenguero Eddy Herrera para colaborar en La mala costumbre, una potente reinterpretación del tema original de la española Pastora Soler.

    En su interés por abrir espacio a nuevas voces del género, invitó a la joven merenguera dominicana Didi Hernández a interpretar junto a ella "Yo no creo en los hombres", reafirmando su apuesta por la evolución del merengue.

    RELACIONADAS

    Del álbum

    Aprendí, presentado bajo el sello Jiménez Music Group y distribuido por La Oreja Media Group, incluye además los temas Nunca más, Me dejé llevar, ¿Cuántas veces?" y la balada Para tu mala suerte.

    Expandir imagen
    Melina León presenta su noveno álbum "Aprendí", grabado por completo en República Dominicana.
    Melina León presenta su noveno álbum "Aprendí", grabado por completo en República Dominicana.
    Expandir imagen
    La cantante puertorriqueña Melina León reafirma su compromiso con el merengue en su nueva producción.
    La cantante puertorriqueña Melina León reafirma su compromiso con el merengue en su nueva producción.
    • En un contexto en que la mayoría de intérpretes tropicales opta por lanzar sencillos, Melina León asumió el reto de producir un álbum completo. El proceso de selección y producción fue, según la artista, profundamente significativo, y responde a su compromiso con el merengue como expresión artística.

    La intérprete iniciará en los próximos días una intensa gira de medios en República Dominicana para promocionar esta nueva propuesta musical.

    --

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.