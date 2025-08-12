Fans de Shakira en República Dominicana exigen "información precisa" sobre su concierto reprogramado

Shakira durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad de fans de la cantante Shakira en República Dominicana en Instagram @shakirarepdom manifestó su preocupación ante la falta de información sobre el concierto que la artista colombiana tiene previsto ofrecer en el país como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El show, pautado para el 2 de abril y luego pospuesto para el viernes 26 de septiembre en el Estadio Olímpico, ha generado incertidumbre luego de que en las últimas semanas se retirara la publicidad del concierto en medios y espacios públicos. A esto se suma que la fecha correspondiente al país caribeño ha desaparecido de la página oficial de la artista, donde tiene fechas en México, Colombia, Ecuador y Perú.

Ante esta situación, los seguidores locales han emitido un comunicado en el que solicitan a los organizadores del evento brindar información "precisa y definitiva" sobre el estado actual del espectáculo.

"En las últimas semanas, hemos observado con inquietud la retirada de la cartelera publicitaria del evento y la ausencia de dicha fecha en la página oficial de Shakira. Ante este contexto, solicitamos encarecidamente a los organizadores del evento en República Dominicana ofrecer información precisa y definitiva sobre el estado actual del concierto. Comunidad de fans de Shakira en República Dominicana @ShakiraRepDom", indica el comunicado.

Hasta el momento, los organizadores del concierto, George Nader y Saymon Díaz, no han ofrecido declaraciones oficiales al respecto.

Lo curioso es que la fecha del viernes 26 de septiembre -que está publicada en Tuboleta.com.do para su esperado concierto en Dominicana sigue presente. Eso ha alimentado rumores, esperanzas y teorías.

¿Qué está pasando?

Por lo pronto, no se está haciendo promoción oficial del concierto. La publicidad es casi nula, no hay spots, no hay ni un teaser en redes. Y claro, sin promoción, no hay emoción... ni ventas de entradas.

En www.tuboleta.com.do aún quedan disponibles boletas para las áreas de special guest, grupos, así como la entrada general.

Mientras tanto, el calendario oficial de la gira muestra que en agosto y parte de septiembre Shakira estará por México, y el 27 de septiembre tiene una presentación en el Global Citizen Festival de Nueva York.

