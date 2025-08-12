×
Johanna Almánzar
La música de Johanna Almánzar y Henry García marcará el ritmo de agosto

Raphy D’Oleo anuncia una agenda llena de música y entretenimiento para el mes

    La música de Johanna Almánzar y Henry García marcará el ritmo de agosto
    Johanna Almánzar y Henry García forman parte de la cartelera artística de agosto en Lungomare Bar & Lounge. (ARCHIVO)

    Johanna Almánzar, Henry García, Fénix Ortiz, Chichí Ruiz, Sonia Cabral y Joshy Melo encabezan la variada programación artística que Lungomare Bar & Lounge presenta este mes, con espectáculos en vivo, entrada libre en varias fechas y el incomparable ambiente del malecón del Distrito Nacional.

    El empresario artístico y gestor cultural Raphy D’Oleo informó que la agenda de agosto incluirá presentaciones todos los fines de semana y días especiales, ofreciendo al público local y extranjero propuestas musicales de distintos géneros.

    La programación se inaugura este viernes 15 de agosto con Johanna Almánzar y Los Rumberos La Banda, en una noche con entrada gratuita y sin consumo mínimo.

    El sábado 16 se celebrará “El Bailazo de Raphy D’Oleo”, en honor a la Restauración de la República, con las actuaciones de Fénix Ortiz y Henry García, acompañados por Dominguito Lorenzo y la Orquesta de Los Clásicos. Para esta cita, las entradas costarán RD$1,500.00 (VIP) y RD$1,000.00 (general).

    Infografía
    Fénix Ortiz se presentará el sábado
    La programación

    • El domingo 17 de agosto, Juan Bautista y Son de Clase rendirán homenaje a Bartolito. El viernes 22 y el viernes 29 regresará Johanna Almánzar con Los Rumberos; el sábado 23 se presentará Chichí Ruiz con su grupo Entre Amigos.
    • Para el domingo 24 está prevista la actuación de Sonia Cabral y Los Científicos del Son; el jueves 28, Rey Sánchez y su Orquesta junto a Raimon Ici y Magie Rodríguez; y el domingo 31, Joshy Melo y Sonando cerrarán el mes.

    D’Oleo destacó que la propuesta de Lungomare Bar & Lounge combina música en vivo de calidad con una variada oferta gastronómica y una vista privilegiada al mar Caribe.

    Información y reservaciones: (809) 682-3009

