Melissa Santos brilla en el Desfile Dominicano de Manhattan y la Gran Parada del Bronx

Melissa Santos, una de las figuras más queridas y versátiles de Telemicro, ha vivido en las últimas dos semanas una experiencia única al participar en dos de las celebraciones más emblemáticas de la diáspora: el Desfile Dominicano de Manhattan y la Gran Parada Dominicana del Bronx.

En el Desfile Dominicano de Manhattan celebrado este pasado fin de semana, Santos no solo condujo la transmisión televisiva —labor que ya había desempeñado en 2022 para la televisora de la que forma parte—, sino que también se sumergió en el corazón mismo de la fiesta, recorriendo la icónica Sexta Avenida.

Entre aplausos, selfies y muestras de cariño, la presentadora sintió de cerca la energía, el orgullo y la alegría de miles de dominicanos que mantienen vivas sus raíces a pesar de la distancia.

"Fue muy especial poder combinar dos facetas que me apasionan: vivir la experiencia en las calles y también llevarla a la pantalla. Sentí un cariño inmenso del público y eso es algo que siempre llevaré en el corazón", expresó emocionada.

La transmisión estuvo reforzada por un equipo de lujo, integrado por Michael Miguel Holguín, Jenny Blanco y Nahiony Reyes, colegas con quienes Santos ha compartido múltiples transmisiones. La jornada estuvo cargada de música, cultura y momentos inolvidables con artistas, personalidades y la comunidad dominicana en el exterior.

Apenas días antes, Melissa también participó como conductora por segundo año consecutivo en la Gran Parada Dominicana del Bronx, nuevamente junto a Nahiony Reyes y Michael Miguel, y expresó que "donde haya un dominicano, siempre habrá una historia que contar y un motivo para celebrar".

Actualmente, Melissa Santos es presentadora principal de los programas Too Much en la Noche y La Opción 13.0, consolidando una trayectoria marcada por el profesionalismo, el carisma y la conexión genuina con su público.