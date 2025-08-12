Profeta Diony de la Rosa anuncia evento masivo en el Palacio de los Deportes en 2026
Actualmente, el profeta se encuentra en una gira por Estados Unidos que culminará en Japón
El denominado profeta Diony De la Rosa advirtió que, de no acercarse a Dios, la República Dominicana podría enfrentar "fenómenos naturales como terremotos y un posible tsunami".
El líder cristiano, conocido por más de "400 profecías cumplidas a nivel internacional entre ellas la crisis haitiana, la caída del muro de la Av. 27 de Febrero, incidentes contra Donald Trump y la tragedia del Jet Set", pidió a la población dominicana unirse en oración para que Dios proteja al país.
Durante una entrevista con Alex Taylord y Anthony Quinn en la emisora Mixx 104.5 FM, De la Rosa señaló que las autoridades y figuras públicas deben buscar a Dios y actuar con rectitud para evitar enfermedades y que se produzcan situaciones adversas, indicó una nota de prensa.
- Actualmente, el profeta se encuentra en una gira por Estados Unidos, que culminará en Japón, y anunció que en 2026 realizará un evento masivo en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.
Recordó que "el pueblo debe humillarse, orar y hacer silicio" como acto de fe para que, según sus palabras, el país se mantenga protegido de grandes catástrofes.