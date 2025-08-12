Rod Stewart regresa a República Dominicana con su gira "One Last Chance"

El legendario cantautor británico Rod Stewart regresa a República Dominicana el próximo 14 de octubre para ofrecer un concierto en el Arena Santo Domingo. Tras su última presentación en el país en 2023, en Casa de Campo, el artista se prepara para una nueva noche llena de clásicos del rock y el pop.

La noticia fue confirmada por SD Concerts a través de sus redes sociales, anunciando que la venta general de entradas estará disponible a partir del jueves 21 de agosto a las 10:00 de la mañana en tuboleta.com.do.

Stewart llega al país con su gira One Last Chance, que comenzó su recorrido el pasado 7 de marzo en Austin, Texas, y lo llevará a presentarse en otros destinos latinoamericanos como México, Argentina y Chile.

Esta gira promete ser una de las últimas oportunidades para disfrutar en vivo de su icónica voz y su vasta discografía.

El artista, dos veces exaltado al Salón de la Fama del Rock & Roll, tuvo su primer encuentro con el público dominicano el 11 de febrero de 2023, cuando se presentó en Altos de Chavón, Casa de Campo, La Romana, ante una audiencia cautiva que coreó sus más grandes éxitos.

Trayectoria

Con una carrera que abarca más de cinco décadas , Stewart ha brindado al mundo canciones inolvidables como Gasoline Alley, Every Picture Tells a Story, Tonight´s the Night, You´re In My Heart, Mandolin Wind, You Wear It Well, The Killing of Georgie, Da Ya Think I´m Sexy?, Young Turks, Forever Young, Hot Legs, Infatuation y Maggie May, por nombrar solo algunas.

