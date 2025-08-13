Billy Joel cerrará 20th Century Cycles y subastará su colección de motocicletas

Billy Joel en el escenario, donde sigue cautivando a su público pese a los cambios que afronta en su vida personal y profesional. ( EFE )

La pasión de Billy Joel por las motocicletas, que durante casi 15 años tuvo un espacio en 20th Century Cycles, en Oyster Bay, Long Island, está próxima a cerrar un capítulo.

El músico anunció que el taller y sala de exhibición bajará sus puertas a finales de septiembre, en medio de un momento personal marcado por problemas de salud.

El artista, de 76 años, fue diagnosticado con hidrocefalia de presión normal, una condición neurológica que provoca acumulación de líquido en el cerebro y puede afectar el equilibrio, la memoria y la concentración.

Aunque asegura sentirse bien en general, esta dolencia lo llevó a replantear sus compromisos, cancelar conciertos y reducir su agenda.

Inaugurado en 2010, 20th Century Cycles no solo fue un espacio para reparar y personalizar motocicletas, sino también un lugar abierto al público, donde los seguidores podían admirar, sin costo, una colección que refleja una de las grandes pasiones del intérprete de Piano Man.

La exhibición

La muestra incluye modelos restaurados , piezas únicas y diseños personalizados que serán subastados a finales de este año.

