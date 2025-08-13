×
“Tú presencia vale más”, lo nuevo de la cantante cristiana Naomi Almonte

Naomi se prepara para expandir el alcance de su música a nuevos paíse con el sencillo “Tú presencia vale más”

    Expandir imagen
    “Tú presencia vale más”, lo nuevo de la cantante cristiana Naomi Almonte
    Naomi Almonte se prepara para expandir el alcance de su música a nuevos países llevando “Tú presencia vale más”. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante cristiana Naomi Almonte, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado “Tú presencia vale más”, una hermosa canción en género Worship, cuya lírica es una declaración profunda de amor y rendición a Dios, recordando que nada en este mundo puede compararse con su presencia.

    “La canción invita a las personas a detenerse, respirar y reconocer que lo más valioso que tenemos es estar cerca de la presencia de Dios”, afirmó la talentosa artista.

    Una propuesta que es fiel a su filosofía musical, en la cual Naomi comparte autoría con la cantante Génesis Colón y cuyo arreglo es de King David, quien también realizó la producción musical junto Rafael Tejada Jr.

    “Siempre apuesto a letras honestas, sensibles y profundas, unidas a melodías que transmitan intimidad con Dios, fusionando lo contemporáneo con lo espiritual y conectando tanto con quienes aman la adoración, como con quienes buscan música con un mensaje inspirador”, externó.

    Expandir imagen
    Infografía
    Naomi se prepara para expandir el alcance de su música a nuevos países.

    De igual manera, el audiovisual, producido y dirigido por Pablo Green, es un viaje visual que simboliza el encuentro con Dios como una fuente inagotable.

    “El agua y los paisajes naturales representan Su presencia, fluyendo sobre cada escena como un recordatorio de que Él sacia y transforma”, explicó Almonte, quien el año pasado, lanzó su inspirador tema “Arquitecto”, con la dirección ejecutiva de Altar music, One music y Camila Studio.

    Planes futuros

    • Naomi se prepara para expandir el alcance de su música a nuevos países y escenarios, llevando “Tú presencia vale más” como un movimiento de adoración que trascienda fronteras.

    Entre sus próximos pasos están la grabación de nuevas canciones con fusiones frescas, el lanzamiento de un EP temático y la producción de conciertos íntimos y experiencias inmersivas donde la música, el arte visual y la interacción con el público, creen un ambiente de encuentro con Dios.

    También planea colaborar con otros artistas y ministerios internacionales, con el propósito de impactar y edificar vidas, a través de cada melodía y cada palabra, indic una nota de prensa. La cantante aparece en las redes sociales como @Naomialmonteoficial.

