Jhayco sale de la cárcel tras ser arrestado por posesión de drogas

El cantante puertorriqueño de música urbana Jhayco fue liberado tras haber sido arrestado la madrugada del martes en Miami. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante puertorriqueño de música urbana Jhayco fue liberado tras haber sido arrestado la madrugada del martes en Miami por presunta posesión de sustancias controladas.

Según informaron las autoridades, Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre de pila del artista, fue ingresado en el Centro Penitenciario Turner Guilford Knight a las 4:24 de la mañana del martes, luego de que oficiales lo detuvieran por portar siete gramos de marihuana y lo que inicialmente fue identificado como cocaína.

No obstante, el intérprete de Ley seca aseguró que el polvo blanco encontrado en sus pertenencias no era cocaína, sino "tusi", una droga sintética también conocida como "cocaína rosada".

El famoso cantante Jhayco evita a la prensa tras salir de prisión por cargos de posesión de drogas en Miami



Los agentes del orden señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y notaron restos del polvo blanco en la nariz y pantalones del cantante. Además, Jhayco no tenía consigo su licencia de conducir al momento del arresto.

El incidente fue captado por las cámaras del programa El Gordo y la Flaca, que difundió imágenes del cantante saliendo de la cárcel cubriéndose el rostro con una carpeta, mientras era abordado por reporteros a las afueras del penal en Miami.

De acuerdo con los registros judiciales , el artista enfrenta dos cargos : uno por posesión de cocaína , con una fianza de 2,500 dólares, y otro por posesión de cannabis , con una fianza de 500 dólares, ambas ya abonadas para su liberación.

Hasta el momento, ni Jhayco ni su equipo de representación legal han emitido declaraciones oficiales sobre el arresto o el estatus de los cargos.

