Caroll Díaz lanza su primer EP "Tocó Olvidarte" como un viaje de sanación personal

Caroll Díaz presenta su primer EP, "Tocó Olvidarte", una propuesta que combina vulnerabilidad, fuerza y amor propio. ( SUMINISTRADA )

La joven cantautora dominicana Caroll Díaz inicia un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de su primer EP, Tocó Olvidarte. El proyecto, distribuido por 1844, ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

Más que una colección de canciones, Tocó Olvidarte es un recorrido musical y emocional que conecta cada tema con el siguiente para guiar al oyente por una historia de sanación personal.

Caroll explora distintas etapas del desamor hasta reencontrarse con una versión más fuerte y auténtica de sí misma, reflejando la madurez que ha adquirido como compositora y la evolución de su estilo.

Un recorrido por las emociones del desamor

El EP abre con el sencillo Ya no Siento, en el que la artista muestra su lado más vulnerable con una letra conmovedora sobre la dificultad de seguir amando a alguien que lastima.

Le sigue No quiero berte por Aquí, una canción cargada de enojo y tristeza, pero también de autoafirmación, donde Caroll deja claro que su paz es más importante que la persona que la hirió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/whatsapp-image-2025-08-13-at-94722-am-2ba74fb3.jpeg La cantautora dominicana estrena un trabajo que narra, canción a canción, un proceso de sanación emocional.

El pambiche Te Arrepentirás es una de sus composiciones favoritas. "Me parece que transmite todo lo que sentimos cuando por fin estamos sanando y nos damos cuenta de que no perdimos, sino que nos perdieron", comenta.

El proyecto cierra con la canción que le da nombre, Tocó Olvidarte, un himno al amor propio y a la tranquilidad que llega tras sanar un corazón roto.

Caroll Díaz considera este EP un paso firme para conectar con el público dominicano, crecer como artista y, en el futuro, llevar su música a escenarios internacionales.

"Este EP es mi proceso de sanar a través de la música. Es mi forma de recordarme —y recordarle a otros— que después del dolor viene el amor propio, el encuentro con nosotros mismos y nuestra esencia".