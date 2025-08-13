×
Residente revive sus clásicos y la historia de Puerto Rico en concierto de Bad Bunny

René Pérez interpretó clásicos como "Chulin Culin Chunflai" y "Se vale to", convirtiendo el escenario ambientado como una casa de campo con marquesina en una auténtica fiesta boricua

    Expandir imagen
    Residente revive sus clásicos y la historia de Puerto Rico en concierto de Bad Bunny
    Residente sorprendió al público al subir al escenario durante uno de los conciertos de la residencia "No me quiero ir de aquí" que Bad Bunny presenta en el Coliseo de Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

    Bad Bunny continúa dando de qué hablar con su residencia "No me quiero ir de aquí", en el Coliseo de Puerto Rico

    El pasado domingo, en su decimoquinta función, Benito sorprendió al público con la participación especial de Residente, quien encendió el escenario con una dosis de nostalgia y orgullo patrio. 

    René Pérez, nombre de pila del rapero, interpretó clásicos como Chulin Culin Chunflai y Se vale to, convirtiendo el escenario ambientado como una casa de campo con marquesina en una auténtica fiesta boricua.

    Tras su presentación, Residente agradeció a su compatriota públicamente. "Gracias Benito por invitarme a tu marquesina pa´ meterle como en el 2005. No hay nada mejor que darse unas cervecitas abrazados por el calor boricua. Prohibido olvidar 1868, 1950, 2019".

    Con estas fechas, el rapero recordó momentos claves de la historia puertorriqueña: el Grito de Lares (1868), la Insurrección Nacionalista (1950) y las protestas del "Ricardo Renuncia" (2019), eventos que marcaron la lucha y resistencia del pueblo.

    La noche también tuvo un momento cargado de emoción con la aparición de Kany García.

    La cantautorase unió a Bad Bunny para interpretar Lo que le pasó a Hawaii, una poderosa canción que denuncia la gentrificación y la privatización de los recursos naturales de la isla. Este momento se ha convertido en uno de los más conmovedores del show.

    Grandes invitados especiales 

    Durante domingos anteriores, la misma canción ha sido interpretada junto a otros artistas como Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko y Willy Rodríguez de Cultura Profética, sumando voces diversas a una causa común.

    • Hasta la fecha, por la residencia "No me quiero ir de aquí" han pasado importantes figuras de la música urbana como Jhayco, Wisin, Jowell & Randy, Sech, Mora, Omar Courtz y Dei V, además de leyendas como Gilberto Santa Rosa y la propia Ednita Nazario.
